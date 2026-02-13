Liderii UE sunt de acord să continue politica de tip „Cumpărături europene” pentru protejarea sectoarelor strategice

Liderii Uniunii Europene (UE) au convenit să avanseze cu politica de tip „Cumpărături europene”, menită să sprijine și să protejeze sectoare strategice precum apărarea, inteligența artificială și tehnologiile curate, relatează The Guardian.

Cei 27 de șefi de stat și de guvern ai Uniunii Europene s-au reunit în Belgia pentru a analiza modalități de consolidare a competitivității economice a blocului comunitar într-un cadru internațional marcat de instabilitate și presiuni comerciale. În urma discuțiilor, s-a stabilit ca politica de timp „Cumpărături europene” să continue.

De altfel, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că există o înțelegere largă privind necesitatea de a proteja și consolida anumite sectoare considerate strategice. Printre acestea se numără apărarea, spațiul, tehnologiile curate, sectorul cuantic, inteligența artificială și sistemele de plăți.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că până în luna martie va fi prezentat un plan de acțiune destinat consolidării pieței unice. Documentul va include măsuri de simplificare și reducere a reglementărilor la nivel european și național.

Planul prevede și un nou cadru juridic pentru companii, denumit „EU Inc”, destinat susținerii startup-urilor, precum și inițiative pentru integrarea piețelor de capital și reducerea costurilor energiei.

Discuțiile privind competitivitatea au căpătat o nouă urgență în ultimii ani, pe fondul pierderii gazului rusesc în 2022, al tensiunilor comerciale generate în timpul administrației Donald Trump și al politicilor de subvenționare masivă aplicate de China pentru susținerea propriilor industrii.

Premierul Belgiei, Bart De Wever, a afirmat înaintea reuniunii că Belgia, Franța, Germania și Olanda se confruntă cu o situație dificilă, marcată de închideri de fabrici și scăderea investițiilor. El a indicat drept cauze costurile ridicate ale energiei, nivelul reglementărilor și importurile considerate subvenționate din China.

În aceste condiții, liderii europeni au discutat despre posibilitatea aplicării unei politici de „preferință europeană”, care ar presupune favorizarea companiilor europene în anumite sectoare strategice, inclusiv prin contractele publice.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut în această săptămână că preferința europeană ar trebui aplicată în domenii precum tehnologiile curate, industria chimică, siderurgia, sectorul auto și apărarea. El a descris această abordare drept o măsură defensivă în fața competiției internaționale.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că reguli de tip „Fabricat în Europa” ar putea fi prea restrictive și a susținut o formulă mai largă, „Fabricat cu Europa”, care să includă și partenerii comerciali. El pledează pentru accelerarea procesului de de reglementare și pentru încheierea de noi acorduri comerciale.

La rândul său, premierul Irlandei, Michéal Martin, a afirmat că Uniunea trebuie să își păstreze angajamentul față de comerțul liber.