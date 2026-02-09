Victorie zdrobitoare în Japonia. Sanae Takaichi obține puterea absolută în Parlament

Alegerile parlamentare desfășurate duminică în Japonia s-au încheiat cu o victorie istorică pentru coaliția de guvernare condusă de prim-ministrul Sanae Takaichi, potrivit Reuters.

Rezultatul consolidează poziția politică a liderului conservator și deschide calea pentru implementarea unor reforme economice și de securitate anunțate în campania electorală, într-un context intern și regional complex.

Partidul Liberal Democrat (LDP), condus de Sanae Takaichi, a obținut 316 mandate din totalul de 465 în Camera Reprezentanților, cel mai bun rezultat din istoria formațiunii.

Împreună cu partenerul de coaliție, Partidul Inovației din Japonia (Ishin), alianța guvernamentală controlează 352 de mandate, depășind pragul de două treimi necesar pentru a putea trece legislația chiar și în lipsa sprijinului camerei superioare.

„Aceste alegeri au implicat schimbări majore de politici – în special o schimbare importantă în politica economică și fiscală, precum și consolidarea politicii de securitate”, a declarat Sanae Takaichi într-un interviu televizat, în timp ce rezultatele erau anunțate.

„Dacă am primit sprijinul electoratului, atunci trebuie să abordăm aceste probleme cu toată forța noastră.”

Scrutinul a avut loc în condiții meteorologice dificile, fiind doar a treia rundă de alegeri parlamentare organizate în luna februarie în Japonia postbelică.

Ninsorile abundente au afectat traficul și au determinat închiderea anticipată a unor secții de votare. Cu toate acestea, alegătorii s-au prezentat în număr mare la urne.

În orașul Uonuma, din prefectura Niigata, profesorul Kazushige Cho, în vârstă de 54 de ani, a declarat după vot:

„Se simte că ea creează un sentiment de direcție – ca și cum întreaga țară merge înainte, unită.”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un mesaj de felicitare, afirmând că decizia prim-ministrului japonez de a convoca alegeri anticipate „a dat rezultate remarcabile”. Acesta a anunțat că o va primi pe Sanae Takaichi la Casa Albă luna viitoare.

Pe plan intern, promisiunea electorală de suspendare a taxei de consum de 8% pentru alimente a generat îngrijorări în rândul investitorilor. Japonia are cel mai ridicat nivel al datoriei publice dintre economiile avansate, iar finanțarea acestor măsuri rămâne sub semnul întrebării.

„Planurile privind reducerea taxei de consum ridică mari semne de întrebare legate de finanțare”, a declarat Chris Scicluna, șeful departamentului de cercetare al Daiwa Capital Markets Europe.

Victoria categorică îi oferă lui Takaichi un mandat solid pentru a-și continua agenda de consolidare a apărării Japoniei, într-un context marcat de tensiuni regionale.

Declarațiile sale anterioare privind un posibil scenariu de conflict în jurul Taiwanului au provocat reacții ferme din partea China, care a adoptat măsuri diplomatice și a emis avertismente de călătorie pentru cetățenii săi.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, s-a numărat printre primii lideri străini care au felicitat-o, exprimând speranța într-un „viitor mai prosper și mai sigur pentru Japonia și partenerii săi din regiune”.