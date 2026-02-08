Thuma: Crin Antonescu a fost trădat de PNL. Oamenii lui Bolojan nu l-au susținut

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat că la alegerile prezidențiale din 2025 candidatul PSD-PNL, Crin Antonescu, a fost trădat de conducerea Partidului Național Liberal. Potrivit lui Thuma, în spațiul public s-a întreținut ideea că Ilie Bolojan ar fi fost candidatul partidului, ceea ce nu a fost dezmințit niciodată de acesta.

„Crin Antonescu a fost trădat. Asta este evident. Și am să vă dau și două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României, ci candidatul PNL la Președinție va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru”, a declarat Hubert Thuma.

El a mai spus că, pentru succesul unei campanii electorale, este necesară nu doar perioada oficială de campanie, ci și o „pre-campanie” în care candidatul să fie cunoscut în teritoriu și să se pregătească pentru alegeri.

Un alt argument adus de președintele CJ Ilfov se referă la implicarea membrilor PNL apropiați de Ilie Bolojan. „Toți oamenii care sunt și acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului nu i-am văzut pe niciunul să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a mai spus Thuma la un post TV.