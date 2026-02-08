Politica

Thuma: Crin Antonescu a fost trădat de PNL. Oamenii lui Bolojan nu l-au susținut

Comentează știrea
Thuma: Crin Antonescu a fost trădat de PNL. Oamenii lui Bolojan nu l-au susținutCrin Antonescu. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat că la alegerile prezidențiale din 2025 candidatul PSD-PNL, Crin Antonescu, a fost trădat de conducerea Partidului Național Liberal. Potrivit lui Thuma, în spațiul public s-a întreținut ideea că Ilie Bolojan ar fi fost candidatul partidului, ceea ce nu a fost dezmințit niciodată de acesta.

Hubert Thuma: În spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu

„Crin Antonescu a fost trădat. Asta este evident. Și am să vă dau și două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României, ci candidatul PNL la Președinție va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru”, a declarat Hubert Thuma.

Hubert Thuma

Hubert Thuma. Sursa foto: Facebook/Hubert Thuma

El a mai spus că, pentru succesul unei campanii electorale, este necesară nu doar perioada oficială de campanie, ci și o „pre-campanie” în care candidatul să fie cunoscut în teritoriu și să se pregătească pentru alegeri.

Thuma: Oamenii apropiați lui Bolojan nu au susținut campania

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Un alt argument adus de președintele CJ Ilfov se referă la implicarea membrilor PNL apropiați de Ilie Bolojan. „Toți oamenii care sunt și acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului nu i-am văzut pe niciunul să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a mai spus Thuma la un post TV.

„Trenurile foamei” și marea migrație spre Banat și Oltenia. Exodul disperării românilor din Moldova
„Trenurile foamei” și marea migrație spre Banat și Oltenia. Exodul disperării românilor din Moldova
Vacanțe cu risc major. Cele mai nesigure țări pentru turiști în 2026
Vacanțe cu risc major. Cele mai nesigure țări pentru turiști în 2026
2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Ion spune:
    9 februarie 2026 la 0:12

    F bine ca Bolojan nu l-a sustinut pe Cacarau. Ar fi fost o rusine sa avem un asemenea presedinte.

Stiri calde

23:56 - „Trenurile foamei” și marea migrație spre Banat și Oltenia. Exodul disperării românilor din Moldova
23:43 - Thuma: Crin Antonescu a fost trădat de PNL. Oamenii lui Bolojan nu l-au susținut
23:34 - Lumină misterioasă observată de piloții American Airlines în timpul unei aterizări
23:27 - Atenție la pisici. Ce spun studiile despre toxoplasmoză, comportament și riscul crescut de schizofrenie
23:19 - A fost „mama Daciilor” și a televizoarelor color. Trabantul și coada de târnăcop
23:10 - Thuma: În 2024 i-am propus lui Bolojan să candideze. Mi i-a sugerat pe Geoană și Lasconi

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale