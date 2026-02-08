Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan: Ne-a spus că vrea să atragă electoratul USR
- Andreea Răzmeriță
- 8 februarie 2026, 21:20
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a criticat dur conducerea PNL, acuzându-l pe Ilie Bolojan că atrage în partid persoane apropiate USR și încearcă să îi transforme direcția politică. Hubert afirmă că Bolojan ar fi vrut să o susțină pe Elena Lasconi în alegerile din 2024 și îl acuză că, în trecut, nu ar fi sprijinit campania lui Crin Antonescu.
Hubert Thuma denunță atacurile din interiorul PNL
Thuma Hubert a declarat, la Antena 3 CNN, că el și colegii săi care nu susțin poziția lui Bolojan au fost etichetați și stigmatizați în interiorul PNL. El a precizat că aceste atacuri l-au deranjat și a subliniat lipsa consensului în partid privind relațiile cu conducerea.
Președintele CJ Ilfov a menționat că Bolojan nu a avut o relație bună cu premierii Ludovic Orban, Florin Cîțu sau Nicolae Ciucă. Totodată, el a afirmat că Bolojan și-a putut exprima liber opiniile și a finalizat proiectele începute în cadrul partidului.
Hubert Thuma critică strategia lui Bolojan în PNL
Thuma Hubert a explicat că discuțiile din PNL nu au reprezentat un puci, dar sunt deranjante din cauza unei „userizări” a Guvernului. El a menționat echipa din jurul premierului și exemplul lui Pîslaru, care nu a trecut de votul popular în Iași, dar a fost propus să conducă o filială PNL în București.
Hubert a precizat că Bolojan vizează atragerea electoratului USR, însă colegii din partid recomandă să fie câștigat sprijinul alegătorilor PNL. El a adăugat că PNL nu este împotriva lui Bolojan, ci critică măsuri punctuale și șablonizate, chiar dacă unele decizii sunt corecte și necesare.
Preferințele lui Bolojan pentru candidații PNL
Thuma Hubert a relatat că Ilie Bolojan ar fi propus Mircea Geoană și Elena Lasconi drept candidați ai PNL la alegerile prezidențiale. El a spus că a fost „șocat” de aceste propuneri și a sugerat că Bolojan urmărea un plan de USR-izare a partidului încă din 2024.
Hubert a mai afirmat că Bolojan nu s-a implicat deloc în campania lui Crin Antonescu și nu a contrazis zvonurile care îl dădeau pe Antonescu neeligibil. El a subliniat că PNL a trebuit să susțină candidatul oficial, în ciuda lipsei de implicare a lui Bolojan.
1 comentarii
Thuma, un troglodit rosu in PNL, un zero barat, un condamnat https://www.dna.ro/comunicat.xhtml?id=5448 isi face si el activitate muscandu-l de dos pe cel mai integru sef de PNL dintodeauna si cel mai serios politician Roman. Mareste Bolojan taxele si nu va convine? Dar cand parazitii PSDisti mareau pensiile si salariile din pix, nu va intrebati de unde dreacu' vin banii? Da, din imprumuturi, cu dobanzi! Vreti faliment de tara? Atunci sa vedeti ce putere de cumparare o sa aveti, o sa va doriti taxele lu' Bolojan! :))
