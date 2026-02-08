Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan: Ne-a spus că vrea să atragă electoratul USR

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a criticat dur conducerea PNL, acuzându-l pe Ilie Bolojan că atrage în partid persoane apropiate USR și încearcă să îi transforme direcția politică. Hubert afirmă că Bolojan ar fi vrut să o susțină pe Elena Lasconi în alegerile din 2024 și îl acuză că, în trecut, nu ar fi sprijinit campania lui Crin Antonescu.

Thuma Hubert a declarat, la Antena 3 CNN, că el și colegii săi care nu susțin poziția lui Bolojan au fost etichetați și stigmatizați în interiorul PNL. El a precizat că aceste atacuri l-au deranjat și a subliniat lipsa consensului în partid privind relațiile cu conducerea.

Președintele CJ Ilfov a menționat că Bolojan nu a avut o relație bună cu premierii Ludovic Orban, Florin Cîțu sau Nicolae Ciucă. Totodată, el a afirmat că Bolojan și-a putut exprima liber opiniile și a finalizat proiectele începute în cadrul partidului.

Thuma Hubert a explicat că discuțiile din PNL nu au reprezentat un puci, dar sunt deranjante din cauza unei „userizări” a Guvernului. El a menționat echipa din jurul premierului și exemplul lui Pîslaru, care nu a trecut de votul popular în Iași, dar a fost propus să conducă o filială PNL în București.

Hubert a precizat că Bolojan vizează atragerea electoratului USR, însă colegii din partid recomandă să fie câștigat sprijinul alegătorilor PNL. El a adăugat că PNL nu este împotriva lui Bolojan, ci critică măsuri punctuale și șablonizate, chiar dacă unele decizii sunt corecte și necesare.

Thuma Hubert a relatat că Ilie Bolojan ar fi propus Mircea Geoană și Elena Lasconi drept candidați ai PNL la alegerile prezidențiale. El a spus că a fost „șocat” de aceste propuneri și a sugerat că Bolojan urmărea un plan de USR-izare a partidului încă din 2024.

Hubert a mai afirmat că Bolojan nu s-a implicat deloc în campania lui Crin Antonescu și nu a contrazis zvonurile care îl dădeau pe Antonescu neeligibil. El a subliniat că PNL a trebuit să susțină candidatul oficial, în ciuda lipsei de implicare a lui Bolojan.