Hubert Thuma, despre votul împotriva demiterii șefilor de filiale: Nu sunt PSD-istul din PNL

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat, marți, că a votat împotriva demiterii liderilor unor organizații deoarece a dorit „o discuție corectă” în interiorul partidului, și nu pentru că ar fi „PSD-istul cel rău din PNL”. „E o problemă de logică la mijloc”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Președintele CJ Ilfov a explicat votul din ședința conducerii PNL de luni seară, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

„De ceva timp încoace, se creditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet. Cu alte cuvinte, că ne-am fi vândut. Că «PeSeDiștii cei răi din PNL» ar fi votat ieri împotriva înlocuirii liderilor unor organizații de sector din București și din țară”, a scris acesta.

Trei dintre cei care s-au opus demiterii șefilor unor filiale PNL au fost președinții de consilii județene din Brașov, Giurgiu și Ilfov. În Brașov, din totalul de 58 de primari, 30 sunt membri PNL, la care se adaugă municipiul Brașov. În Giurgiu, din 54 de primari, 43 sunt liberali, iar municipiul Giurgiu este, de asemenea, administrat de PNL. În Ilfov, din 40 de primari, 32 sunt liberali, a precizat președintele Consiliului Județean Ilfov.

„Deci, dacă este să analizăm «pe bune și pe valoare», vom avea imaginea că, totuși, propunerea domnului președinte a fost respinsă de oameni cu rezultate electorale foarte bune, care nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL». Legat de demiterea liderilor unor organizații, am ales să votăm împotrivă pentru că dorim, în interiorul partidului, o discuție corectă și constructivă, o analiză serioasă din care să reiasă clar unde trebuie să facem schimbări și din ce motive”, a mai scris el.

În ședința liberalilor de luni seară, președintele PNL Ilie Bolojan nu a reușit să obțină demiterea șefilor celor 10 filiale din țară care au înregistrat cele mai slabe rezultate la alegerile parlamentare din 2024.

În urma votului, s-au înregistrat 35 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 9 abțineri. Bolojan a obținut cu două voturi mai puțin decât pragul de 37 necesar pentru demiterea șefilor filialelor cu cele mai slabe rezultate electorale.

Luni, în Parlament, înaintea ședinței de la Vila Lac, Bolojan a obținut o victorie într-o dispută internă din PNL, în confruntarea cu tabăra susținută de Hubert Thuma. Gabriel Andronache a fost desemnat lider al grupului PNL din Camera Deputaților, iar Patricia Moș a fost numită secretar. Cei doi și-au menținut, în fapt, funcțiile, deși pentru aceste poziții au candidat și persoane apropiate de aripa Thuma din PNL.

Gabriel Andronache a câștigat competiția pentru conducerea grupului PNL de la Camera Deputaților, obținând 29 de voturi. Contracandidatul său, Ciprian Dobre, susținut de aripa Thuma, a primit 22 de voturi, potrivit HotNews. Pentru funcția de secretar, competiția a fost mai strânsă. Patricia Moș a obținut 27 de voturi, în timp ce Alexandru Popa, susținut de aripa Thuma, a primit 24 de voturi.