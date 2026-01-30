Politica

Adriana Georgescu, în arest. PNL Sector 1, condus de George Tuță, se delimitează oficial de avocată

Adriana Georgescu. Sursă foto: Facebook
Adriana Georgescu, avocat din Baroul București și membră a organizației PNL Sector 1, se află în prezent în arest preventiv, fiind acuzată de DNA de trafic de influență. Procurorii susțin că aceasta a fost prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro, sumă despre care anchetatorii spun că reprezenta o parte dintr-un total mult mai mare cerut în schimbul promisiunii de a interveni în soluționarea unor dosare penale.

Potrivit DNA, Adriana Georgescu ar fi invocat influență la nivel înalt în instituții ale statului și ar fi folosit nume din zona politică pentru a crea impresia că poate facilita intervenții în justiție. Ancheta este în desfășurare, iar instanța urmează să se pronunțe asupra vinovăției sau nevinovăției acesteia.

Poziția PNL Sector 1, organizație condusă de George Tuță

În paralel cu ancheta penală, organizația PNL Sector 1, condusă de George Tuță, a transmis un comunicat oficial în care se delimitează de Adriana Georgescu.

Potrivit poziției publice a filialei, Adriana Georgescu nu deține și nu a deținut nicio funcție de conducere sau de reprezentare în PNL, nu are mandat de consilier local și nu a avut un rol decizional în partid. Reprezentanții PNL Sector 1 subliniază că simpla apariție în fotografii alături de lideri politici nu echivalează cu o calitate oficială sau cu o relație politică instituțională.

Totodată, organizația a anunțat că, în conformitate cu statutul partidului, calitatea de membru a Adrianei Georgescu va fi suspendată odată cu primirea comunicării oficiale din partea DNA.

Adriana Georgescu  a postat pe rețelele sociale fotografii în care apare alături de mai mulți lideri PNL, atât la nivel local, cât și național.

Avocata a fost arestată preventiv joi de Curtea de Apel Bucureşti, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru, după ce au fost prinşi în timp ce primeau 60.000 de euro. Ei promiteau intervenții în Justiţie în favoarea omului de afaceri Jean-Paul Tucan.

În referatul de arestare preventivă apar mai multe stenograme în care avocata discută cu un investigator sub acoperire, Majar Bogdan Cristian, căruia îi spune că are nevoie de bani de la  Jean-Paul Tucan, anchetat în două dosaere, pentru a-l ajuta pe Ciprian Ciucu să câştige alegerile pentru Primăria Capitalei.

