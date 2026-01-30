Consilier PNL, despre avocata Adriana Georgescu: Era subiect de glumă în partid

Avocata Adriana Georgescu, fost membru al Partidul Național Liberal Sector 1, se află în centrul unui scandal de proporții, după ce a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de Direcția Națională Anticorupție că ar fi primit mită în valoare de 60.000 de euro. Cazul a stârnit reacții în interiorul PNL, unde mai mulți membri susțin că avocata era cunoscută pentru un comportament considerat nepotrivit și pentru încercări constante de a-și construi o imagine de influență politică.

Consilierul local PNL Silviu Feroiu a declarat că Adriana Georgescu era o prezență frecventă la evenimentele partidului, însă nu era tratată cu seriozitate de colegii săi. Potrivit acestuia, comportamentul ei a devenit, în timp, motiv de ironii în interiorul organizației, fără ca până recent să existe temei statutar pentru excluderea din partid. Invitat la Antena 3, Feroiu a afirmat că avocata manifesta de mai mult timp o atitudine „suspectă” la evenimentele politice, unde încerca să se fotografieze cu liderii importanți ai formațiunii.

„La noi în PNL există o vorbă ‘dom’ne dacă n-are Ada Georgescu o poză cu tine pe Instagram sau pe Facebook, nu exiști’”, a spus Feroiu.

Consilierul a explicat că, prin acest tip de comportament, Adriana Georgescu încerca să transmită ideea că ar avea influență în partid, deși, în realitate, nu era percepută ca o persoană credibilă. El a susținut că majoritatea membrilor PNL „serioși” evitau contactul cu aceasta, considerând că intervențiile sale nu aveau substanță.

„Da, o cunosc, și sincer, eu sunt frapat că am ajuns să vorbesc la dumneavoastră în studio despre Ada Georgescu. Doamna, din punctul meu de vedere cine o cunoaște și la organizația București suntem mai mulți care o cunoaștem, nu știu câtă încredere poate să creeze ca și persoană, nu neapărat ca și om politic. Ea se retrăsese în ultimii ani din viața politică, dar în același timp domnia sa efectiv nu avea ce să caute într-o organizație ca PNL”, a declarat Feroiu.

Întrebat de ce Adriana Georgescu nu a fost exclusă anterior din PNL, consilierul local a explicat că aceasta își plătea cotizația și nu încălcase până acum statutul formațiunii.

„Nu trebuie să fie a cuiva doamna Ada Georgescu ca să fie membru de partid. Dacă nu a făcut nimic care să încalce statutul PNL, acum l-a încălcat flagrant, nu poate cineva să spună gata, de mâine nu mai ești membru. E membru vechi de 15-20 de ani. DNA ne-a arătat acum adevăratul caracter. Noi, cei din partid, chiar ne feream de domnia sa. Ăsta e purul adevăr. De ce? Pentru că nu puteai să vorbești ceva serios. Tot timpul spunea câte o prostie. Toată lumea serioasă se ferea de ea. Cât de serios să fii să crezi că doamna Georgescu poate să te ajute?”, a mai afirmat Feroiu.

Silviu Feroiu a revenit asupra modului în care avocata se comporta la evenimentele politice, susținând că încerca constant să se poziționeze în centrul atenției.

„La orice eveniment de partid se ducea efectiv, nu puteai să faci o poză sau să faci tu o poză cu oamenii importanți că domnia sa era prima. Acesta era comportamentul domniei sale. La noi în PNL există o vorbă: „dom’ne dacă n-are Ada Georgescu o poză cu tine pe Instagram sau pe Facebook, nu exiști”. Eu nu exist. Eu la ora actuală nu exist în PNL. Nu are o poză cu mine. E un comportament de om care vrea să influențeze. Să inducă acel spirit că ar avea influență”, a declarat liberalul.

În legătură cu afirmațiile Adrianei Georgescu potrivit cărora ar fi fost „fosta gagică” a fostului lider PNL Ludovic Orban, Feroiu a catalogat această afirmație drept o exagerare.

„Lui Ludovic n-a ieșit nimeni să îi ia apărarea. Știe numele și numărul de telefon a 5.000 de oameni pe dinafară, membri PNL. E un tip foarte cordial”, a spus consilierul.

Adriana Georgescu a fost reținută în urma unui flagrant realizat într-o scară de bloc, după ce a fost denunțată la DNA chiar de un coleg de partid. Conform stenogramelor din dosar, avocata ar fi purtat mai multe discuții cu afaceristul Jean-Paul Tucan, care ar fi solicitat intervenții în justiție pentru a scăpa de două dosare penale. Pentru aceste demersuri, ea ar fi cerut, în total, 500.000 de euro.

În documentele din anchetă apare și numele premierului Ilie Bolojan, afaceristul solicitând urgentarea soluționării dosarelor inclusiv prin intervenții la nivel guvernamental. Purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului a transmis însă că „premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocată Adriana Georgescu. Nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa. Nu a primit-o în audiență”.