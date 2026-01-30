Exclusiv. Ludovic Orban, despre cazul Adrianei Georgescu: Folosirea numelui meu în stenograme este complet lipsită de veridicitate

Cazul Adrianei Georgescu, avocată și membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea 60.000 de euro, continuă să producă discuții ample în spațiul public. Și, deși dosarul este unul penal, cu acuzații clare de trafic de influență și luare de mită, impactul său depășește sfera justiției.

Stenogramele apărute în presă au adus în discuție nume importante din politica românească, de la Ilie Bolojan și Nicușor Dan, până la Ciprian Ciucu și Ludovic Orban. Acesta din urmă, fost președinte al Partidului Național Liberal și fost premier al României, actualmente lider al Forței Dreptei, subliniază că nu are „absolut niciun fel de legătură”, afirmă el în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Ludovic Orban respinge orice asociere cu Adriana Georgescu sau cu dosarul în care ea este cercetată. În opinia fostului lider PNL, folosirea numelui său în discuțiile interceptate nu are nicio bază reală. „Prezența numelui meu în stenogramele care au fost date către toată media este complet lipsită de veridicitate. Nu este apropiată de mine, nu am absolut niciun fel de legătură, mai ales cu acest dosar de corupție”, a mai explicat politicianul.

Liderul de la Forța Dreptei subliniază că însuși conținutul dosarului infirmă orice presupusă implicare a sa în cele întâmplate. „Dosarul relevă foarte clar că nu am nicio legătură, că deși mi-a fost folosit numele, nu a existat nici cea mai mică implicare din partea mea în dosarul ăsta”, completează el. Din perspectiva sa, restul speculațiilor sunt simple exerciții de „cancan mediatic”.

Ludovic Orban insistă că respectivele interceptări demonstrează, de fapt, contrariul acuzațiilor. Conform declarațiilor sale oferite pentru Evenimentul Zilei „în toate stenogramele care au fost publicate în presă reiese foarte clar că doamna Georgescu minte cu privire la relațiile pe care le are și cu Nicușor Dan, și cu Ilie Bolojan, și cu Ciprian Ciucu, și cu mine, și cu Secretarul de Stat de la Justiție, pur și simplu minte”.

Un alt element despre care s-a vorbit intens în spațiul public a fost apariția unor fotografii cu Adriana Georgescu și diverși lideri politici, inclusiv cu Ludovic Orban, pe rețelele sociale. Pentru fostul lider liberal, acest argument este lipsit de consistență. „Dacă vă uitați pe contul său, o să vedeți fotografii cu aproape toți liderii, nu numai din Partidul Național Liberal, ci și cu alte personalități. Sunt fotografii cu toți făcute de-a lungul timpului”, a punctat politicianul.

Ludovic Orban spune că, în ziua de azi, fotografiile cu colegii de partid și postarea lor pe paginile de socializare este un element specific vieții politice. „Eu m-am fotografiat cu zeci de mii de cetățeni și membri ai Partidului Național Liberal. Faptul că am făcut poze cu cineva nu înseamnă că am vreo legătură cu persoana respectivă, decât că ne cunoaștem”, a afirmat președintele Forța Dreptei.

De asemenea, fostul premier vorbește apoi și despre rolul Adrianei Georgescu în partid, dar oferă detalii doar despre perioada când și el era membru, căci nu mai face parte din PNL din noiembrie 2021. „Cel puțin cât am fost în Partidul Național Liberal nu a avut niciun rol, nu a avut nicio funcție, nu a fost numit în nicio funcție”, subliniază Ludovic Orban.

Potrivit stenogramelor din referatul DNA, Adriana Georgescu ar fi pretins că are acces la vârful decizional al statului. Ea ar fi vorbit despre legăturile sale cu premierul Ilie Bolojan, cu lideri politici importanți și chiar cu structuri din zona serviciilor de informații. În discuțiile interceptate, avocata susține că ar fi fost „șef de campanie” și că fără implicarea ei „nu ieșea niciunul”.

Mai mult, numele lui Ludovic Orban apare în contexte care sugerează o relație personală apropiată, afirmații pe care fostul premier le respinge categoric în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei. Din datele făcute publice până acum, nu există însă probe care să confirme că vreunul dintre politicienii invocați ar fi fost contactat sau implicat efectiv în demersurile Adrianei Georgescu.

Pentru Ludovic Orban, situația se arată foarte clară. „Mai mult decât atât, reiese foarte clar că niciunul dintre noi nu am avut nicio legătură cu acest dosar de corupție”, declară el. Cazul rămâne deschis, iar justiția urmează să stabilească responsabilitățile concrete.