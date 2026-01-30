Numirile la SRI și SIE, văzute de Bolojan: Mi se pare un aspect de politețe să lăsăm președintele să vină cu propuneri

Premierul Ilie Bolojan a declarat că numirea conducerii Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe nu este o decizie a partidelor politice, ci ține de atribuțiile constituționale ale șefului statului. Întrebat dacă susține desemnarea unor persoane din PNL la conducerea SRI sau SIE, Bolojan a subliniat că propunerile aparțin exclusiv președintelui României.

În cadrul interviului, premierul a explicat că este firesc ca partidele să nu avanseze public nume pentru aceste funcții.

„Aici situația, așa cum o știți, este legată de prerogativa președintelui României de a propune acești șefi de servicii. Mi se pare un aspect de politețe să lăsăm președintele României să vină cu propuneri de persoane pe care le consideră potrivite, sigur, în vederea asigurării unei majorități în Parlament pentru aceste propuneri”, a declarat, vineri, într-un interviu acordat G4Media.

Premierul a adăugat că, de-a lungul timpului, a existat o practică a consultărilor politice, însă aceasta nu schimbă cadrul instituțional al deciziei. În acest context, Bolojan a punctat că „partidele pot vota, pot da o susținere, dar această prerogativă este a președintelui României”.

Ilie Bolojan a subliniat că nu este corect ca partidele politice să avanseze public propuneri sau scenarii înainte ca șeful statului să își prezinte oficial opțiunile. În viziunea sa, o astfel de practică creează confuzie și tensionează inutil spațiul public, mutând discuția într-o zonă speculativă care nu respectă ordinea constituțională a deciziilor.

Premierul a explicat că rolul formațiunilor politice este de a analiza și susține sau respinge propunerile formulate de președinte, nu de a le anticipa sau substitui. El a insistat că această prerogativă aparține exclusiv șefului statului, iar partidele ar trebui să aștepte clarificarea poziției prezidențiale înainte de a intra în dezbateri sau de a lansa mesaje publice care pot fi percepute ca presiuni în atribuțiile constituționale.

Într-o intervenție televizată la Digi24, președintele Nicușor Dan a explicat care sunt principiile pe care le ia în calcul în procesul de desemnare a conducerii serviciilor de informații. Șeful statului a precizat că optează pentru figuri din afara sferei politice, însă care să dea dovadă de echilibru, experiență și maturitate în exercitarea unor funcții de o asemenea responsabilitate.