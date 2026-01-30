Ilie Bolojan, despre conflictele din coaliție: E păcat. Câștigă cei care nu au făcut nimic

Premierul Ilie Bolojan afirmă că disputele și atacurile publice dintre partidele aflate la guvernare afectează direct stabilitatea Executivului și șansele electorale ale coaliției, avertizând că aceste tensiuni îi avantajează pe cei care „nu fac nimic pentru a duce România într-o direcție bună”, potrivit declarațiilor făcute într-un interviu acordat publicației G4media.

Ilie Bolojan a precizat că a avut discuții cu toți președinții partidelor din coaliție, inclusiv cu Sorin Grindeanu, pe tema modului în care este gestionată colaborarea guvernamentală. Potrivit premierului, problema este una de asumare și seriozitate politică.

„Am avut discuții cu toți președinții de partide pe tema funcționării coaliției, inclusiv cu domnul Grindeanu. Și cum să vă spun aici e o problemă pur și simplu de responsabilitate și de seriozitate. În momentul în care ești într-o coaliție, în momentul în care ai un plan de guvernare care prevede anumite lucruri explicite, înseamnă că ai știut la ce te angajezi și la care sunt soluțiile pentru România”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că, în procesul de aplicare a măsurilor asumate, apar inevitabil dificultăți și reacții critice, însă acestea trebuie gestionate unitar. „Pe parcursul punerii în practică a acestor soluții pot apărea tot felul de probleme, tot felul de reacții care nu vin în sprijinul acelor soluții”, a arătat șeful Guvernului.

Ilie Bolojan a criticat diferența dintre pozițiile asumate în ședințele interne ale coaliției și mesajele care ajung ulterior în spațiul public, arătând că această ruptură subminează ideea de responsabilitate comună. Potrivit premierului, în lipsa unor soluții simple care să rezolve problemele fără costuri politice, este esențial ca deciziile asumate în interior să fie susținute consecvent și în comunicarea publică, chiar dacă acestea generează nemulțumiri sau controverse.

Șeful Executivului a atras atenția că este neprincipial ca, după ce în cadrul întâlnirilor interne se ajunge la acorduri și lucrurile par a funcționa normal, la scurt timp să apară declarații publice care contrazic acele decizii. În opinia sa, astfel de mesaje, care seamănă cu atacuri de tip opoziție din interiorul guvernării, afectează coerența actului de guvernare și transmit cetățenilor impresia unei lipse de unitate și seriozitate la nivelul conducerii.

Șeful Executivului a atras atenția că escaladarea criticilor între partenerii de guvernare nu aduce beneficii nici coaliției, nici Guvernului, din perspectiva încrederii publice.

„Din punctul meu de vedere, faptul că noi în comunicarea publică, partidele, eu am evitat asta și cred că ați văzut în toată această perioadă, potențăm conflicte, lansăm critici unii împotriva altora, crezând că în felul acesta vom recupera electoral sau vom fugi din zona de responsabilitate, nu ajută coaliția per ansamblu, nu ajută guvernul per ansamblu ca percepție de stabilitate, de cotă de încredere”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția că absența solidarității politice și a unei asumări clare a deciziilor riscă să erodeze rapid încrederea cetățenilor în actuala guvernare. El a explicat că, atunci când spațiul public este dominat de declarații contradictorii și dispute legate de ce urmează să se facă, fără a exista o responsabilitate comună vizibilă, oamenii ajung să perceapă lipsa de coerență ca pe un semn de slăbiciune și dezorganizare, ceea ce afectează direct credibilitatea celor aflați la putere.

În acest context, șeful Executivului a subliniat că respectarea înțelegerilor din interiorul coaliției și un comportament politic principial sunt condiții esențiale pentru menținerea încrederii publice.