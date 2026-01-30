Ilie Bolojan ia în calcul un vot de încredere în PNL, pe fondul tensiunilor: Se va tranșa în perioada următoare

Pe fondul criticilor apărute în interiorul Partidului Național Liberal, premierul Ilie Bolojan afirmă că ia în calcul solicitarea unui nou vot de încredere în partid, subliniind că nemulțumirile sunt o consecință firească a deciziilor economice dificile. Șeful Guvernului respinge ideea unui executiv minoritar și neagă categoric informațiile potrivit cărora ar fi transmis liberalilor că schimbarea premierilor cu PSD, programată pentru 2027, nu ar mai avea loc.

Ilie Bolojan a explicat că o eventuală cerere de vot de încredere va fi decisă în perioada imediat următoare, în contextul în care măsurile de ajustare fiscală produc efecte economice nepopulare.

„Poate fi luată o astfel de decizie, dar asta se va tranșa în perioada imediat următoare. Acum ce trebuie înțeles când iei măsuri de ajustare fiscală, care înseamnă efecte de contracție economică, care înseamnă inclusiv anumite creșteri de prețuri la produse, în mod evident nu te poți aștepta să-ți crească cota de încredere”, a declarat premierul, vineri, într-un interviu acordat G4Media.

Liderul liberal a subliniat că a mai recurs de două ori la acest mecanism intern, explicând că reacțiile din partid trădează dificultatea reală de a-ți asuma deciziile de guvernare într-un context complicat. În opinia sa, tensiunile interne și disputele publice sunt expresia unei percepții greșite asupra responsabilității politice, care duce adesea la evitarea asumării și la căutarea rapidă a unor vinovați de serviciu, în locul unei analize oneste a problemelor existente.

Ilie Bolojan a arătat că miza nu este ocuparea unei funcții sau alta, deoarece provocările cu care se confruntă guvernarea rămân aceleași, indiferent de numele premierului. Soluțiile, spune el, depind de capacitatea celor aflați în funcții de a trata situațiile cu seriozitate, inclusiv acceptând criticile și nemulțumirile care vin la pachet cu deciziile dificile. În acest sens, a amintit că și-a asumat deja de două ori un vot de încredere în partid și a lăsat să se înțeleagă că, dacă situația o va impune, nu ar avea nicio reținere să folosească din nou această procedură internă.

Premierul a revenit și asupra declarațiilor recente legate de o eventuală guvernare minoritară, precizând că o astfel de soluție nu este de dorit în actualul context politic și economic. Ilie Bolojan a subliniat importanța stabilității politice, inclusiv din perspectiva relației cu creditorii României.

„În contextul în care ne găsim, chiar cu această aritmetică parlamentară complicată și cu discuțiile care apar mai ales în spațiul public și mult mai puțin în interiorul coaliției, este de preferat să asigurăm o stabilitate politică. (...) Deci, din punctul acesta de vedere, eu voi susține întotdeauna o atitudine responsabilă pentru că, discutând cu partenerii noștri, cu creditorii noștri, îmi dau seama că partea de stabilitate politică are o componentă importantă inclusiv în scăderea dobânzilor pe care le plătește România. Deci, eu nu voi susține o formulă de guverne minoritare. Dar, răspunzând săptămâna trecută la o întrebare generală, am fost întrebat despre o posibilă guvernare minoritară. Și am spus și asta nu ține de mine și nu e dorința mea, că da, în anii următori, într-o situație în care lumea politică nu se mai comportă responsabil, indiferent cine va fi premier, la un moment dat se poate ajunge la o guvernare minoritară”, a explicat Bolojan.