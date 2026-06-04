Bitcoin a continuat să se deprecieze joi, 4 iunie, apropiindu-se de cel mai redus nivel înregistrat după octombrie 2024. Scăderea vine în contextul în care investitorii își mută capitalul către companiile din tehnologie și inteligență artificială, considerate în prezent mai atractive decât piața criptomonedelor, informează AFP.

Cea mai cunoscută criptomonedă din lume a înregistrat o nouă scădere joi, pe fondul reorientării investitorilor către sectorul tehnologic, în special către companiile implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale și a semiconductorilor.

Bitcoin, cea mai importantă criptomonedă la nivel mondial, „și-a pierdut brusc atractivitatea” în comparație cu „potențialul de creștere” al companiilor tehnologice, cum ar fi producătorii de cipuri de memorie și firmele specializate în inteligență artificială, a declarat Ipek Ozkardeskaya, analist la Swissquote.

Potrivit analiștilor de la ByteTree, fondurile sunt direcționate tot mai mult către companiile producătoare de semiconductori, sector evaluat la aproximativ 17.000 de miliarde de dolari.

„Capitalul este sos din alte sectoare pentru a finanța” aceste investiții, notează analiștii ByteTree. Aceștia consideră că „Bitcoin este în mod clar perceput ca unul dintre perdanții revoluției AI”.

În jurul orei 14:35 GMT, bitcoin era cotat la 63.864,17 dolari, în scădere cu 1,61% față de sesiunea precedentă.

Nivelul este apropiat de pragul de 60.000 de dolari atins în luna februarie și reprezintă una dintre cele mai reduse valori înregistrate după octombrie 2024. După victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale americane din noiembrie 2024, piața criptomonedelor a cunoscut o perioadă de creștere puternică. Susținerea afișată de liderul american pentru activele digitale a alimentat optimismul investitorilor, iar bitcoin a urcat până aproape de 110.000 de dolari.

Ulterior, criptomoneda a fost afectată de întârzierile privind măsurile promise de administrația americană și de incertitudinile generate de politica tarifară a Casei Albe. După un nou avans care a dus cotația la 126.251,31 dolari în octombrie 2025, tendința s-a inversat din nou.

Presiunea asupra pieței s-a accentuat în această săptămână, după ce compania Strategy, unul dintre cei mai mari deținători corporativi de bitcoin, a anunțat că a vândut 32 de monede pentru aproximativ 2,5 milioane de dolari. Conform documentelor depuse la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), este prima tranzacție de acest tip realizată de companie după anul 2022.

Presa de specialitate notează că Michael Saylor, președinte și cofondator al Strategy, susținuse în repetate rânduri că nu va vinde bitcoin, înainte de a-și modifica recent poziția.

Această informație „a fost ultimul cui în sicriu” pentru încrederea investitorilor, a declarat Ipek Ozkardeskaya.

Analistul Swissquote a explicat că tensiunile din Orientul Mijlociu și efectele acestora asupra inflației contribuie la consolidarea așteptărilor privind majorarea dobânzilor în Statele Unite.

În aceste condiții, investitorii se orientează către active considerate mai sigure, precum dolarul american și obligațiunile emise de Trezoreria SUA, în detrimentul criptomonedelor.

De la începutul săptămânii, bitcoin a pierdut aproximativ 13% din valoare, evoluție care reflectă atât schimbarea apetitului investitorilor pentru risc, cât și interesul crescut pentru sectorul inteligenței artificiale.