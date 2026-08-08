Prințesa Beatrice împlinește astăzi, 8 august 2026, vârsta de 38 de ani, iar ziua de naștere este așteptată să fie petrecută alături de familie, inclusiv de soțul său, Edoardo Mapelli Mozzi, și de cele două fiice ale cuplului, Sienna și Athena, potrivit Daily Express.

Fiica cea mare a lui Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson nu mai este membru activ al Familiei Regale Britanice, însă continuă să participe la unele evenimente și să păstreze legături apropiate cu familia regală.

Detaliile despre programul său de ziua de naștere nu au fost făcute publice.

Beatrice s-a născut pe 8 august 1988, la ora 20:18, la Portland Hospital din Londra. A fost primul copil al lui Andrew și Sarah Ferguson, iar tatăl său, care deținea la acel moment titlul de prinț, a fost prezent la naștere.

Prințesa a fost botezată în același an, la doar câteva luni după naștere. Ceremonia a avut loc la Chapel Royal din St James's Palace.

De-a lungul anilor, Beatrice a rămas apropiată de membrii familiei regale, în special de bunica sa, regina Elisabeta a II-a. Relația dintre cele două a fost descrisă în repetate rânduri ca fiind una apropiată.

Beatrice a vorbit public despre legătura specială pe care a avut-o cu regina Elisabeta a II-a și a spus că s-a considerat „foarte norocoasă” să o aibă drept bunică.

După moartea reginei, în septembrie 2022, Beatrice și sora sa, Eugenie, au transmis un mesaj comun în memoria acesteia. Cele două au descris pierderea ca pe una profundă și au vorbit despre regina Elisabeta atât în calitatea sa de suveran, cât și ca bunică.

Mesajul a evidențiat legătura de familie dintre cele două prințese și regretul provocat de dispariția monarhului, după mai bine de șapte decenii de domnie.

Prințesa a discutat public și despre problemele pe care le-a întâmpinat în timpul școlii. Beatrice este dislexică și a explicat, într-un interviu acordat organizației Made By Dyslexia, că procesul de învățare a fost dificil pentru ea.

„Sunt dislexică și simt că înțeleg cu adevărat că avem responsabilitatea de a schimba modul în care vorbim despre ceea ce le oferim tinerilor în clasă”, a declarat Beatrice.

Ea a precizat că a avut norocul să învețe într-o școală în care a beneficiat de sprijin și de un mediu încurajator, însă a descris activitatea de zi cu zi legată de învățare drept o experiență dificilă.

Prințesa Beatrice s-a căsătorit cu Edoardo Mapelli Mozzi în 2020, în plină pandemie de COVID-19. Restricțiile sanitare au făcut ca ceremonia să fie una restrânsă, cu un număr mic de invitați, iar evenimentul nu a fost televizat.

Nunta a avut însă o semnificație specială și prin ținuta purtată de Beatrice. Regina Elisabeta a II-a i-a împrumutat prințesei tiara Queen Mary Fringe, aceeași bijuterie pe care regina o purtase la propria nuntă, în 1947.

Beatrice a purtat și o rochie realizată de designerul Norman Hartnell, care îi aparținuse anterior reginei Elisabeta a II-a și fusese purtată de aceasta la un eveniment oficial.

Viața de familie ocupă un loc important în prezent pentru prințesă. Beatrice și Edoardo Mapelli Mozzi au două fiice, Sienna și Athena. Edoardo mai are un fiu, Christopher Woolf, cunoscut sub numele de Wolfie, dintr-o relație anterioară.

Copiii au fost ținuți în mare parte departe de expunerea publică. Dintre aceștia, Wolfie a apărut deja la unele evenimente asociate Familiei Regale Britanice, inclusiv la slujba de Crăciun organizată de prințesa Catherine și la tradiționala apariție a familiei regale din ziua de Crăciun.

Sienna și Athena ar putea participa la astfel de evenimente pe măsură ce vor crește, însă Beatrice și soțul ei au păstrat până acum o abordare discretă în ceea ce privește viața privată a copiilor.

La 38 de ani, prințesa Beatrice își sărbătorește ziua de naștere într-o perioadă în care viața de familie și activitățile sale publice se desfășoară în paralel. Programul exact al aniversării nu a fost anunțat, însă este de așteptat ca Beatrice să petreacă ziua alături de soț, copii și cei apropiați.

Aniversarea marchează astfel o nouă etapă pentru fiica cea mare a lui Andrew și Sarah Ferguson, care, deși nu este membru activ al Familiei Regale Britanice, continuă să fie o figură cunoscută în cadrul acesteia.