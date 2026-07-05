Risc major pentru prințesele Eugenie și Beatrice, care s-ar putea confrunta cu „sfârșitul regal absolut” din cauza relației cu tatăl lor, Andrew Mountbatten-Windsor, căzut în dizgrație după ce s-a aflat de implicarea sa scandalul Epstein, scrie Express.

Surorile York par să se confrunte în prezent cu un adevărat test de loialitate. Viitorul în familia regală al Prințesei Beatrice și al Prințesei Eugenie ar putea fi în pericol din cauza părinților lor, susțin surse apropiate situației.

Mama surorilor, Sarah Ferguson, se pare că le-a întâlnit în Austria, unde le-a cerut sprijin financiar, potrivit revistei Heatworld.

Între timp, tatăl lor, Andrew Mountbatten-Windsor, se pare că și-a exprimat nemulțumirea față de distanța pe care Beatrice și Eugenie au păstrat-o în relația cu el pentru a mulțumi restul Familiei Regale, potrivit unui articol apărut în publicația Woman's Day.

Se pare că cele două prințese, Eugenie și Beatrice, se află într-o poziție extrem de dificilă.

O sursă anonimă a susținut că prințesele Beatrice și Eugenie sunt „dureros de conștiente” de cât de delicată este poziția lor în cadrul Familiei Regale.

Cele două surori nu vor să se înstrăineze de familia lor extinsă sau să riște „să fie date afară” din familia regală britanică, potrivit afirmațiilor aceleiași surse, citate de Geo News vineri.

Un risc mai mare este, se pare, acela ca, dacă nu o ajută pe Sarah Ferguson, fosta ducesă de York ar putea să acorde un interviu exploziv sau să scrie își memoriile, în care poate să spună ce vrea, dar mai ales să-și atace murdar rudele, cum a făcut prințul Harry, alt înstrăinat, în „Spare”.

O sursă din interiorul familie, citată de aceeași publicație, a declarat: „E greu de imaginat că nu ar fi sfârșitul absolut pentru ele”.

„Deja se apropie de exil, împreună cu părinții lor, așa că este o situație incredibil de delicată”, a mai spus sursa.

Situația financiară a prințeselor Beatrice și Eugenie au ajuns în atenția presei la începutul acestei săptămâni, când s-a relatat că, deși reputația lor a avut de suferit în ultimele luni, soldurile lor bancare nu au fost afectate.