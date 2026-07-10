Din cuprinsul articolului Meghan Markle, dezamăgită de tratamentul aplicat lui Harry

Meghan Markle ar fi decis să nu mai aibă niciun contact cu Familia Regală britanică după un nou episod tensionat legat de vizita Prințului Harry în Marea Britanie.

Totul ar fi pornit după ce reprezentanții ducelui de Sussex au transmis că Harry urma să fie găzduit la Palatul Buckingham pe durata șederii sale în Marea Britanie. La scurt timp, Palatul Buckingham a infirmat informația și a precizat că prințul nu va fi cazat în reședința regală.

Potrivit express.co.uk, situația ar fi apărut deoarece Harry nu ar fi confirmat în timp util invitația primită, motiv pentru care planurile inițiale nu au mai fost menținute.

Meghan Markle nu l-a însoțit pe Prințul Harry în această vizită, însă, potrivit unor surse citate de jurnalistul Rob Shuter pe platforma Substack, episodul ar fi reprezentat încă o dezamăgire pentru ducesă. „Aceasta a fost o insultă prea multă”, a declarat una dintre sursele citate.

Aceeași sursă susține că Meghan consideră că, în ciuda încercărilor făcute de ea și de Harry de a menține relații cu Familia Regală, cei doi ajung de fiecare dată într-o situație stânjenitoare.

O altă persoană apropiată situației a afirmat că Harry și-ar fi schimbat în repetate rânduri planurile privind cazarea la Palatul Buckingham, ceea ce ar fi dus la nemulțumirea reprezentanților Casei Regale.

Potrivit aceleiași surse, Meghan l-ar fi avertizat pe Harry că orice nouă încercare de apropiere de familia sa riscă să se transforme într-o nouă respingere. În prezent, Meghan Markle și cei doi copii ai cuplului, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, nu se află în Marea Britanie.

Totuși, presa britanică notează că nu este exclus ca aceștia să i se alăture ulterior Prințului Harry în anumite momente ale vizitei sale, în afara Londrei.