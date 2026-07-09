Harry, prins între Regele Charles și Meghan. Decizia care poate schimba totul

Relația dintre Regele Charles și Prințul Harry ar putea intra într-o nouă etapă, după ce presa britanică a relatat că cei doi ar fi reluat dialogul în ultimele săptămâni. Potrivit unor surse citate de publicația Mirror, monarhul și-ar dori să profite de prezența fiului său în Regatul Unit pentru o întâlnire și speră că va avea ocazia să își revadă și nepoții, Archie și Lilibet.

Surse apropiate familiei regale susțin că discuțiile dintre Charles și Harry s-au purtat într-un ton „plin de speranță”, iar ambele părți încearcă să găsească o soluție pentru o eventuală întâlnire.

Potrivit acelorași informații, una dintre principalele teme este posibilitatea ca Prințul Archie și Prințesa Lilibet să ajungă în Regatul Unit, dacă vor putea fi rezolvate problemele legate de securitate și organizarea călătoriei.

Regele Charles i-a întâlnit foarte rar pe cei doi copii ai Ducelui și Ducesei de Sussex. Archie l-a văzut de câteva ori, iar Lilibet doar o singură dată, în 2022, cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a.

Prințul Harry a ajuns în această săptămână în Marea Britanie fără Meghan Markle și cei doi copii. Vizita este legată de evenimentele dedicate pregătirii Jocurilor Invictus din 2027.

Potrivit presei britanice, inițial exista posibilitatea ca Meghan, Archie și Lilibet să îl însoțească, însă planurile s-au schimbat după ce solicitarea lui Harry privind măsuri suplimentare de securitate finanțate din fonduri publice a fost respinsă.

Surse citate de Mirror susțin că ducele încearcă în prezent să găsească soluții pentru asigurarea unei protecții private, astfel încât familia sa să poată călători în siguranță în Regatul Unit.

O sursă apropiată Casei Regale a declarat că monarhul și-ar dori să petreacă timp cu nepoții săi, dacă acest lucru va deveni posibil.

În paralel, mai multe publicații britanice au relatat că Meghan Markle este nemulțumită de modul în care s-a desfășurat organizarea vizitei lui Harry.

Potrivit unor surse citate de jurnalistul Rob Shuter, Ducesa de Sussex consideră că familia regală continuă să îl respingă pe soțul ei și nu ar mai intenționa să participe la viitoare vizite în Regatul Unit alături de copii.

Aceste informații nu au fost confirmate oficial de reprezentanții Ducilor de Sussex sau de Palatul Buckingham.

Vizita Prințului Harry a fost însoțită și de informații contradictorii privind locul în care urma să fie cazat.

Presa britanică susține că ducele ar fi refuzat inițial o ofertă de cazare într-o reședință regală, iar ulterior ar fi solicitat să petreacă o noapte la Palatul Buckingham. Solicitarea ar fi fost făcută prea târziu, iar Palatul i-ar fi transmis că nu mai poate fi onorată.

În același timp, au reapărut în atenție și informațiile privind întâlnirea discretă din vara anului trecut dintre reprezentanți ai echipei Prințului Harry și un consilier al Regelui Charles. Potrivit relatărilor din presa britanică, fotografiile de la acea întâlnire au reaprins speculațiile privind încercările de reconciliere dintre cele două tabere.