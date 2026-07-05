Telenovela cu Familia Regală britanică va avea un moment tensionat atunci când Prințul Harry și, poate, soția sa Meghan și copiii lor Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, se vor întoarce în Marea Britanie săptămâna aceasta, scrie BBC.

Inițial a fost emis un plan detaliat al vizitei, care o includea și pe Meghan, dar ea și copiii nu vor ajunge la Londra cu Harry, ci ar putea ajunge în altă parte a Marii Britanii mai târziu în cursul săptămânii, invocând motive de securitate.

Scopul călătoriei prințului Harry este de a se pregăti pentru Jocurile Invictus și de a participa la evenimente caritabile. Există cinci zile de angajamente care încep marți la Londra, înainte de a ajunge la Birmingham, unde vor avea loc jocurile pentru veteranii militari răniți de anul viitor.

Accentul va cădea pe tensiunile familiale și pe detectarea unor semne de construire a unor punți de legătură între Harry și rudele sale regale.

Ultima modificare de program nu ajută la reconciliere. Dar dacă Meghan și copiii ajung într-adevăr pentru o parte din vizită, va fi prima dată când familia lui Harry va în Marea Britanie de la Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a, din 2022. Pare a fi o altă eră, și este o altă domnie.

Prințul Harry așteaptă cu nerăbdare să-și vadă prietenii și familia și pe cei cu care organizează Jocurile Invictus. Dar oriunde merge, mai ales dacă o are pe Meghan cu el, apare o dramă.

Cât timp Harry se află în Regatul Unit ar putea veni sentința în procesul intentat Associated Newspapers pentru acuzații de colectare ilegală de informații. Dar Meghan nu va fi în Regatul Unit când va fi publicată hotărârea.

Întrebarea tuturor este dacă Regele își va întâlni nepoții.

În timpul vizitei anterioare a Prințului Harry, în septembrie 2025, atenția s-a concentrat asupra întâlnirii sale cu tatăl său, Regele Charles, care a avut loc în mod privat la Clarence House.

Acum se speculează dacă va avea loc o întâlnire care să-i reunească pe Rege, Prințul Harry, Meghan și copiii - și dacă va exista o fotografie de familie pentru a surprinde momentul.

Pentru cei din familia Sussex, o fotografie ar fi un semn al legitimității lor ca parte a familiei. Dar oficialii Palatului își fac griji cu privire la modul în care ar putea fi folosită o astfel de fotografie. Pentru că n-ar vrea să o vadă stimulând vânzările de dulceață în Montecito.

David Yelland, fost redactor al ziarului Sun și prezentator al emisiunii When It Hits the Fan de la BBC Radio 4, spune că „politica din jurul acelei fotografii este atât de complexă încât aproape sigur nu se va întâmpla”.

„Fotografia pe care ne dorim cu adevărat să o vedem este cu nepoții”, spune el, dar crede că ar exista prea multe dispute despre cine a fost responsabil de fotografie și cum a fost realizată.

„Începi să te gândești la negocierile dintre cele două părți. Cine stă unde? Este Meghan în fotografie? Unde este Regele? Va fi Camilla în fotografie?

„Ar fi mai ușor să faci o poză cu Putin și Trump împreună după o întâlnire decât să faci fotografii cu acești oameni în aceeași cameră, în același timp”, spune Yelland.

Chiar și fără o fotografie, o întâlnire pare probabilă dacă copiii vor veni în Regatul Unit, mai ales pentru că Regele Charles, cu propriile probleme de sănătate, ar dori să-și vadă nepoții.

Prințul Harry va dori, de asemenea, să se reconecteze cu familia sa din partea mamei - și au existat speculații despre o ședere la moșia Spencer din Althorp.

Asta ar însemna, de asemenea, posibilitatea unei vizite emoționante la mormântul Prințesei Diana, aducându-și copiii la locul de veci de pe insulă al bunicii pe care nu au avut niciodată ocazia să o cunoască.

Inevitabil, o mare parte a atenției va fi îndreptată asupra lui Meghan, care nu a mai fost văzută în Regatul Unit de la înmormântarea regretatei Regine - și a cărei implicare în această călătorie pare să fie în joc.

Cum ar reacționa publicul la ea este o întrebare la care s-ar putea să nu se răspundă niciodată, deoarece, chiar dacă va apărea, este probabil ca acest lucru să se încadreze în limitele unui eveniment planificat în prealabil.

Ea rămâne o figură care polarizează opinia publică. Potrivit unui sondaj recent YouGov, 20% din public are o opinie favorabilă despre ea, cel mai scăzut punct al popularității sale într-un sondaj care datează din 2017.

„Există cu siguranță o scădere bruscă. Cred că a vorbit și în trecut despre cum este una dintre cele mai criticate persoane din lume”, spune experta în PR și prezentatoarea emisiunii When It Hits the Fan, Farzana Baduel - ceea ce înseamnă că Meghan trebuie să se confrunte cu „nivelul de ură care este îndreptat împotriva ei”. A câștiga aprecierea publicului britanic va necesita mai mult decât o vizită de vară, dar o revenire ar putea fi un început incert.

„Tot ce a făcut de la celebrul interviu cu Oprah și de la emisiunea Netflix cu Harry și Meghan pare să nu facă altceva decât să alimenteze antipatia față de ea”, spune profesorul Maclaran. „Cred că a fost întotdeauna într-o poziție foarte dificilă, venind în Familia Regală ca o americancă birasială și o femeie independentă.”

Fanii lui Harry și Meghan vor fi entuziasmați de călătorie, dar există și o latură negativă inevitabilă a fascinației pentru cuplu, în special pe rețelele de socializare.

„Vorbim despre suma de bani pe care Meghan o face producând dulceață, dar mulți oameni de pe rețelele de socializare de pe coasta de vest a SUA fac bani din ură”, spune fostul șef al tabloidului Yelland.

O apropiere între Prințul Harry și Prințul William pare și mai puțin probabilă. Cei doi rămân pe traiectorii foarte diferite, viața lui William îndreptându-se fără ezitare spre punctul în care va urca pe tron.

„Simțământul meu este că Regele își dorește o relație cu nepoții săi și, prin urmare, există șanse destul de mari de reconciliere familială în urma acestei vizite”, spune comentatorul regal Richard Palmer.

„Dar este totuși o chestiune foarte diferită când vine vorba de Harry și William. Nu cred că există vreo relație între frați în acest moment și sunt puține perspective ca aceasta să se dezvolte”, spune Palmer, care a călătorit cu ambii frați.

„Oamenii apropiați de William obișnuiau să vorbească cu speranță despre faptul că timpul este un mare vindecător. Dar, pe măsură ce timpul a trecut, William a devenit mai reticent în a se împăca cu Harry. Le spune prietenilor că pur și simplu nu se gândește la fratele său.”

Palatul Buckingham nu spune nimic despre călătoria Prințului Harry. Se pare că abordează astfel de vizite cu un sentiment de prudență, ca atunci când un vecin imprevizibil sună la ușă. Vor fi politicoși și primitori, fără a fi devastați când pleacă.