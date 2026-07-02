Prințul Harry urmează să ajungă săptămâna viitoare în Marea Britanie pentru o serie de evenimente dedicate pregătirii Invictus Games, însă rămâne neclar dacă va fi însoțit de soția sa, Meghan Markle, și de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, potrivit Daily Express.

Vizita are loc într-un context tensionat, după ce cererea sa pentru protecție asigurată de poliția britanică a fost respinsă, iar dezbaterea privind măsurile de securitate a fost relansată.

Subiectul este urmărit îndeaproape deoarece coincide cu speculațiile privind o posibilă întâlnire între regele Charles al III-lea și cei doi nepoți ai săi, pe care monarhul nu i-a mai văzut din 2022.

În spațiul public au apărut inclusiv acuzații potrivit cărora Harry ar folosi această posibilă reuniune pentru a obține un dispozitiv oficial de protecție, acuzații care nu au fost susținute prin dovezi.

Dai Davies, fost șef al Royal Protection Command între 1994 și 1998, a declarat pentru Daily Express că deciziile privind protecția membrilor Familiei Regale sunt luate pe baza evaluărilor serviciilor de informații și a structurilor specializate, nu la solicitarea persoanelor vizate.

Acesta a afirmat că Harry manifestă o preocupare excesivă pentru securitate și a amintit că ducele a contestat în instanță decizia autorităților britanice privind nivelul de protecție, însă acțiunea sa nu a avut câștig de cauză.

Potrivit lui Davies, cea mai mare amenințare pentru membrii Familiei Regale provine, în general, din partea unor persoane obsesive care acționează individual. El a precizat că astfel de cazuri sunt monitorizate permanent de Fixated Threat Assessment Centre și că incidentele care necesită intervenții armate sunt rare.

În opinia fostului ofițer, echipa privată de securitate a prințului este suficientă pentru nivelul actual de risc. De asemenea, acesta a subliniat că Harry nu mai beneficiază de statutul de membru activ al Familiei Regale, motiv pentru care nu ar trebui să primească protecție permanentă finanțată din fonduri publice.

În replică, un purtător de cuvânt al ducelui și ducesei de Sussex a transmis că problema nu este locul în care familia este cazată în timpul vizitei, ci nivelul de protecție oferit pe întreaga durată a deplasărilor.

Reprezentantul cuplului susține că evaluarea independentă de risc solicitată anterior de RAVEC – organismul responsabil de stabilirea măsurilor de securitate pentru membrii Familiei Regale și alte persoane protejate – nu a fost încă realizată. În aceste condiții, echipa lui Harry consideră că este dificil de justificat actualul dispozitiv de securitate fără o nouă analiză independentă.

Totodată, purtătorul de cuvânt a precizat că prințul continuă să analizeze toate opțiunile disponibile pentru ca vizita să se desfășoare în condiții de siguranță și pentru ca Archie și Lilibet să poată vizita Regatul Unit.

Conflictul privind securitatea durează de mai mulți ani. După ce prințul Harry și Meghan Markle au renunțat, în 2020, la rolurile de membri activi ai Familiei Regale și s-au mutat în Statele Unite, nivelul de protecție finanțat de statul britanic a fost modificat.

De atunci, Harry a contestat în repetate rânduri decizia Ministerului de Interne britanic, susținând că familia sa are nevoie de măsuri adecvate de securitate atunci când se află în Regatul Unit. Vizita programată pentru săptămâna viitoare readuce această dispută în atenția publică, în condițiile în care autoritățile și reprezentanții ducelui continuă să aibă poziții diferite privind nivelul de protecție necesar.