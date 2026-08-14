Autoritățile britanice au confiscat 1.415.794 de lire sterline de la fostul deputat Cristian Boureanu, la solicitarea autorităților române. Suma reprezintă o parte din prejudiciul pe care acesta trebuie să îl achite în dosarul de corupție privind reabilitarea căii ferate București - Constanța, a anunțat vineri Ministerul Justiției.

Ministerul Justiției a fost informat de Crown Prosecution Service cu privire la finalizarea procedurii, după o cerere de executare transmisă de România în 2024, la solicitarea Tribunalului București - Secția I penală.

Procedura a fost inițiată de Ministerul Justiției în calitate de autoritate centrală, în baza acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Confiscarea vizează punerea în executare a unei măsuri dispuse în dosarul în care Cristian Boureanu a fost judecat pentru trafic de influență.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat în primă instanță pe fostul deputat la patru ani și trei luni de închisoare, într-un dosar legat de o mită de 20 de milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate București - Constanța.

În mai 2023, condamnarea a fost anulată în apel, după ce instanța a constatat prescrierea faptelor. În același dosar, fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu a primit inițial o pedeapsă de șapte ani și patru luni, iar Mircea Ionuț Costea a fost condamnat la șase ani. Ulterior, condamnările celor doi au fost anulate din același motiv, respectiv intervenirea prescripției.

Obligația privind achitarea prejudiciului a rămas însă în vigoare, iar în cazul lui Cristian Boureanu suma se ridică la 2,1 milioane de euro.

„Măsura pune în executare confiscarea specială a sumei de 2.111.799 euro, dispusă prin sentinţa penală nr.127 din 24 martie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în dosarul nr. 2987/1/2019. Hotărârea a rămas definitivă prin Decizia penală nr. 48 din 26 mai 2023, pronunţată de Completul de 5 judecători al instanţei supreme. Procedura de executare a fost una de durată. Pe tot parcursul ei, Ministerul Justiţiei, împreună cu Tribunalul Bucureşti, a susţinut constant cererea şi a răspuns fiecărei solicitări de informaţii suplimentare venite din partea autorităţilor britanice, până la finalizarea procedurii. Recuperarea banilor proveniţi din infracţiuni - inclusiv a celor aflaţi în alte state - reprezintă o preocupare constantă a Ministerului Justiţiei.

În ultimii ani, ministerul şi-a intensificat demersurile în acest domeniu, atât prin rolul său de autoritate centrală în cooperarea judiciară internaţională, cât şi prin Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, aflată în subordinea sa. În perioada următoare, Ministerul Justiţiei şi autorităţile britanice vor stabili modul în care vor fi distribuite sumele confiscate", transmite MJ.

Ministerul Justiției a anunțat că, în etapa următoare, autoritățile române și cele britanice urmează să stabilească modul în care va fi distribuită suma confiscată.

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat că recuperarea prejudiciilor și a produselor provenite din infracțiuni rămâne una dintre direcțiile urmărite de minister și de ANABI.

„Încă din 2011, de când am organizat în cadrul Ministerului Justiţiei Biroul de Recuperare a Creanţelor, ulterior devenit ANABI, am propus concentrarea eforturilor pentru recuperarea prejudiciilor şi a produselor infracţiunilor în general, aplicând principiul follow the money. Aplicat structural şi consecvent, acest principiu este o 'armă' foarte puternică în combaterea corupţiei, a evaziunii fiscale şi a infracţionalităţii în general. Ministerul Justiţiei şi ANABI vor continua această politică, sprijinind eforturile sistemului judiciar în această direcţie", declară ministrul interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu.