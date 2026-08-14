Cristian Boureanu, în fața unei lovituri de proporții în Marea Britanie. Suma este uriașă
- Bianca Ion
- 14 august 2026, 21:38
Autoritățile britanice au confiscat 1.415.794 de lire sterline de la fostul deputat Cristian Boureanu, la solicitarea autorităților române. Suma reprezintă o parte din prejudiciul pe care acesta trebuie să îl achite în dosarul de corupție privind reabilitarea căii ferate București - Constanța, a anunțat vineri Ministerul Justiției.
Ministerul Justiției a fost informat de Crown Prosecution Service cu privire la finalizarea procedurii, după o cerere de executare transmisă de România în 2024, la solicitarea Tribunalului București - Secția I penală.
Cristian Boureanu pierde 1,4 milioane de lire în Marea Britanie
Procedura a fost inițiată de Ministerul Justiției în calitate de autoritate centrală, în baza acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Confiscarea vizează punerea în executare a unei măsuri dispuse în dosarul în care Cristian Boureanu a fost judecat pentru trafic de influență.
În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat în primă instanță pe fostul deputat la patru ani și trei luni de închisoare, într-un dosar legat de o mită de 20 de milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate București - Constanța.
În mai 2023, condamnarea a fost anulată în apel, după ce instanța a constatat prescrierea faptelor. În același dosar, fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu a primit inițial o pedeapsă de șapte ani și patru luni, iar Mircea Ionuț Costea a fost condamnat la șase ani. Ulterior, condamnările celor doi au fost anulate din același motiv, respectiv intervenirea prescripției.
Obligația privind achitarea prejudiciului a rămas însă în vigoare, iar în cazul lui Cristian Boureanu suma se ridică la 2,1 milioane de euro.
Ministerul Justiției explică procedura
„Măsura pune în executare confiscarea specială a sumei de 2.111.799 euro, dispusă prin sentinţa penală nr.127 din 24 martie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în dosarul nr. 2987/1/2019. Hotărârea a rămas definitivă prin Decizia penală nr. 48 din 26 mai 2023, pronunţată de Completul de 5 judecători al instanţei supreme. Procedura de executare a fost una de durată. Pe tot parcursul ei, Ministerul Justiţiei, împreună cu Tribunalul Bucureşti, a susţinut constant cererea şi a răspuns fiecărei solicitări de informaţii suplimentare venite din partea autorităţilor britanice, până la finalizarea procedurii. Recuperarea banilor proveniţi din infracţiuni - inclusiv a celor aflaţi în alte state - reprezintă o preocupare constantă a Ministerului Justiţiei.
În ultimii ani, ministerul şi-a intensificat demersurile în acest domeniu, atât prin rolul său de autoritate centrală în cooperarea judiciară internaţională, cât şi prin Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, aflată în subordinea sa. În perioada următoare, Ministerul Justiţiei şi autorităţile britanice vor stabili modul în care vor fi distribuite sumele confiscate", transmite MJ.
Ministerul Justiției a anunțat că, în etapa următoare, autoritățile române și cele britanice urmează să stabilească modul în care va fi distribuită suma confiscată.
Cătălin Predoiu invocă principiul „follow the money”
Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat că recuperarea prejudiciilor și a produselor provenite din infracțiuni rămâne una dintre direcțiile urmărite de minister și de ANABI.
„Încă din 2011, de când am organizat în cadrul Ministerului Justiţiei Biroul de Recuperare a Creanţelor, ulterior devenit ANABI, am propus concentrarea eforturilor pentru recuperarea prejudiciilor şi a produselor infracţiunilor în general, aplicând principiul follow the money. Aplicat structural şi consecvent, acest principiu este o 'armă' foarte puternică în combaterea corupţiei, a evaziunii fiscale şi a infracţionalităţii în general. Ministerul Justiţiei şi ANABI vor continua această politică, sprijinind eforturile sistemului judiciar în această direcţie", declară ministrul interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu.