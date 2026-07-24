Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a prezentat o serie de explicații privind traseul Proiectului Legii referitor la consolidarea unor acte normative în domeniul integrității. Ministrul Afacerilor Interne și ministru interimar al Justiției a susținut că forma care angajează instituțional Ministerul Justiției și Guvernul României este cea elaborată împreună cu Agenția Națională de Integritate și transmisă Comisiei Europene.

Predoiu a explicat și motivele pentru care a depus în Parlament, în calitate de senator, o propunere legislativă care include amendamente formulate în urma consultărilor cu PNL, USR și UDMR. Potrivit acestuia, demersul a fost necesar pentru deblocarea dezbaterii parlamentare și pentru evitarea pierderii unui jalon prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență.

În prima parte a explicațiilor sale, Cătălin Predoiu a arătat că proiectul elaborat de Ministerul Justiției și Agenția Națională de Integritate conține garanțiile de transparență cerute la nivel național și european. El a insistat că aceasta este singura variantă asumată instituțional de Ministerul Justiției și de Guvernul României.

„1. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției, în colaborare și de comun acord cu Agenția Națională de Integritate, conține toate garanțiile de transparență cerute de Agenția Națională de Integritate, de jurisprudența națională și de cea europeană. Acest proiect a fost depus la Comisia Europeană. El poate fi consultat în continuare, fiind anexat acestei postări. Nu există niciun alt proiect asumat de Ministerul Justiției și de Guvernul României în afară de Proiectul trimis Comisiei Europene, în linie cu standardele europene”, a scris Cătălin Predoiu pe blogul său.

Ministrul interimar al Justiției a explicat apoi că discuțiile cu formațiunile politice parlamentare au fost inițiate în urma demersurilor prim-ministrului privind adoptarea proiectelor legislative solicitate prin PNRR. Potrivit acestuia, trei partide au dorit să participe la consultări.

„2. În urma demersurilor și instrucțiunilor firești ale prim-ministrului de a facilita adoptarea în Parlament a proiectelor de lege cerute prin Planul Național de Redresare și Reziliență, am dat curs consultărilor cu partidele politice parlamentare, respectiv cu cele care au dorit să participe la aceste consultări. Acestea au fost Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România.”

În timpul discuțiilor, formațiunile politice participante au venit cu o serie de propuneri de modificare. Predoiu a arătat că acestea au solicitat ca amendamentele respective să fie introduse în proiectul consolidat realizat de Ministerul Justiției și Agenția Națională de Integritate.

„3. În cadrul consultărilor, partidele au formulat unele amendamente, pe care au solicitat să le includă în Proiectul de lege consolidat, elaborat de Ministerul Justiției și Agenția Națională de Integritate, menționat la punctul 1.”

Cătălin Predoiu a precizat că două dintre partidele participante au condiționat implicarea în procesul parlamentar de includerea amendamentelor lor în forma inițială trimisă Legislativului. Ministrul interimar al Justiției a subliniat însă că toate formațiunile și grupurile parlamentare vor putea participa ulterior la dezbaterea și stabilirea formei finale a legii.

„4. În cadrul consultărilor, două dintre partidele participante au exprimat clar și explicit faptul că înțeleg să participe la un proces de dezbatere parlamentară care să se finalizeze prin adoptarea legii numai în măsura în care amendamentele formulate sunt reflectate în proiectul de lege cu care urmează să fie sesizat Parlamentul, pentru inițierea dezbaterii parlamentare. Ulterior, în Parlament, alături de celelalte partide parlamentare care nu au participat la consultări — alături de reprezentanții Partidului Social Democrat, Alianței pentru Unirea Românilor, S.O.S. România și Partidului Oamenilor Tineri, precum și de membrii Grupului parlamentar PACE – Întâi România, ai Grupului parlamentar al minorităților naționale și de parlamentarii neafiliați, care nu au participat la consultări— urmează să fie decisă forma finală a legii.”

Predoiu a susținut că introducerea amendamentelor în documentul trimis Parlamentului a reprezentat singura soluție pentru declanșarea dezbaterii legislative. În lipsa acestui demers, procesul ar fi rămas blocat, chiar dacă proiectul elaborat de Ministerul Justiției și ANI fusese deja transmis Comisiei Europene.

„5. Având în vedere cele expuse la punctele 3 și 4, a fost limpede că singura manieră prin care putea fi declanșată procedura de dezbatere parlamentară era sesizarea Parlamentului cu un proiect care să includă amendamentele partidelor, urmând ca acestea să fie dezbătute în Parlament împreună cu celelalte partide parlamentare care nu au participat la consultările desfășurate în afara Parlamentului. Alternativa era menținerea procesului în stadiul de blocaj, cu un Proiect elaborat de Ministerul Justiției și Agenția Națională de Integritate, depus la Comisia Europeană, dar fără sesizarea Parlamentului, Guvernul neavând posibilitatea de a iniția proiecte de lege, după cum bine se știe.”

După consultarea prim-ministrului, Cătălin Predoiu a ajuns la concluzia că procedura putea fi declanșată prin depunerea unei propuneri legislative în calitatea sa de senator. El a arătat că această variantă este în concordanță și cu o decizie adoptată anterior în conducerea PNL în privința miniștrilor care dețin și mandate parlamentare.

„6. Față de situația precizată la punctul 5, după consultarea prim-ministrului, am ajuns împreună la concluzia că nu exista altă posibilitate de a declanșa procesul de dezbatere parlamentară decât prin sesizarea Parlamentului cu o propunere legislativă formulată de subsemnatul, în calitate de senator. Acest demers este în conformitate și cu decizia politică luată la precedenta reuniune a Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal, potrivit căreia miniștrii care sunt și parlamentari vor sesiza Parlamentul cu propuneri legislative care reprezintă jaloane ale Planului Național de Redresare și Reziliență.”

Ministrul interimar al Justiției a făcut apoi distincția între proiectul transmis Comisiei Europene și propunerea legislativă depusă în Parlament. Primul document reprezintă, potrivit explicațiilor sale, viziunea asumată instituțional de Ministerul Justiției și Guvern, în timp ce al doilea a fost depus pentru a permite începerea dezbaterilor parlamentare.

„7. Prin urmare, din perspectiva subsemnatului, ministru interimar al Justiției și senator: a) am menținut la Comisia Europeană Proiectul de lege consolidat elaborat de Ministerul Justiției și Agenția Națională de Integritate, în linie cu toate standardele europene, singurul care angajează instituțional Ministerul Justiției și Guvernul României în fața Comisiei Europene; b) am depus la Parlament, în aplicarea unor decizii luate pe linie guvernamentală și politică, o propunere legislativă care a inclus amendamentele partidelor participante la consultări — Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România — pentru a declanșa procesul de dezbatere parlamentară în situația în care Guvernul nu putea sesiza Parlamentul și pentru a-i oferi Parlamentului posibilitatea de a-și aduce contribuția la îndeplinirea jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență.”

Cătălin Predoiu a recunoscut că propunerea legislativă depusă în Parlament conține și prevederi care nu corespund în totalitate perspectivei sale juridice. El a explicat însă că depunerea documentului a avut rolul de a debloca o situație care putea conduce, prin lipsa unei acțiuni legislative, la pierderea unui jalon din PNRR.

„8. Acest demers de a depune la Parlament propunerea legislativă în forma respectivă are, așadar, semnificația deblocării unei situații de stat care amenința să conducă, prin inacțiune, la pierderea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, chiar dacă în cadrul proiectului există amendamente care nu reflectă fidel viziunea mea juridică asupra unor instituții juridice cuprinse în proiect.”

Ministrul interimar al Justiției a afirmat că și-a asumat inclusiv eventualele costuri de imagine ale deciziei. În opinia sa, măsura a fost una corectă deoarece a permis ieșirea din blocaj, iar Parlamentul va fi instituția care va stabili conținutul final al propunerii legislative.

„9. Din punctul meu de vedere, a fost o decizie politică și de stat, menită să ofere o șansă de ieșire dintr-un impas, cu toate costurile de imagine aferente, uneori inevitabile în astfel de situații, de care am fost conștient. Consider că a fost o decizie de stat corectă, întrucât: a) a deblocat situația; b) Parlamentul va avea ultimul cuvânt asupra conținutului propunerii legislative.”

În încheierea explicațiilor, Cătălin Predoiu a arătat că rezultatul procesului depinde de votul parlamentarilor și de pozițiile pe care le vor adopta partidele în timpul dezbaterilor. El a reiterat că viziunea sa juridică este redată integral de proiectul elaborat de Ministerul Justiției împreună cu ANI și transmis Comisiei Europene.

„10. Modul în care se va finaliza procesul parlamentar depinde de voința parlamentarilor și a partidelor parlamentare care vor dezbate propunerea legislativă. Viziunea mea juridică integrală asupra subiectului este reflectată fidel în Proiectul elaborat de Agenția Națională de Integritate și Ministerul Justiției, depus la Comisia Europeană. Datoria mea a fost să deblochez procesul parlamentar.”