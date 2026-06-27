Harry și Meghan se întorc în Marea Britanie. Ce ofertă le-a făcut regele Charles

Prințul Harry și Meghan Markle vor locui, alături de cei doi copii ai lor, într-o reședință regală în timpul vizitei pe care o vor face luna viitoare în Marea Britanie. Este prima deplasare a familiei în Regatul Unit din ultimii patru ani, iar reședința pusă la dispoziție de Rege nu a fost făcută publică, relatează BBC.

Ducele și Ducesa de Sussex au acceptat invitația de a fi găzduiți pe o proprietate regală în timpul călătoriei pe care o vor efectua în Marea Britanie.

Harry și Meghan vor călători împreună cu fiul lor, Archie, în vârstă de șapte ani, și fiica lor, Lilibet, în vârstă de cinci ani. Va fi prima vizită a întregii familii în Regatul Unit din ultimii patru ani.

Reședința regală în care vor fi cazați nu a fost dezvăluită. Familia va petrece câteva zile în Marea Britanie, iar pe durata vizitei va folosi atât proprietatea regală, cât și unități de cazare private.

Prințul Harry va participa la evenimentele care marchează începutul numărătorii inverse până la Jocurile Invictus, competiția dedicată militarilor răniți, programată să aibă loc anul viitor, în luna iulie, la Birmingham.

Tot în timpul șederii în Marea Britanie, acesta este așteptat să viziteze mai multe organizații caritabile pe care a continuat să le sprijine și după mutarea sa în California.

În timpul vizitelor precedente, Prințul Harry nu a acceptat oferta de a locui la Palatul Buckingham, invocând preocupări legate de folosirea unei clădiri atât de vizibile și cu un profil public ridicat. Anul trecut, ducele a pierdut procesul prin care solicita să beneficieze de protecție polițienească în timpul deplasărilor sale în Marea Britanie.

După pronunțarea deciziei, Prințul Harry a acordat un interviu pentru BBC News, în care a vorbit despre dorința sa de „reconciliere” cu Familia Regală și despre motivele pentru care nu considera sigură revenirea în țara natală împreună cu soția și copiii.

„Nu văd o lume în care să îmi aduc soția și copiii înapoi în Marea Britanie în acest moment, iar lucrurile pe care le vor pierde sunt, Ei bine, totul”, a declarat Prințul Harry. „Știți că îmi iubesc țara, am iubit-o mereu, în ciuda a ceea ce au făcut unii oameni din această țară.”

Detaliile privind dispozitivul de securitate pentru vizita programată luna viitoare nu au fost comunicate. Potrivit informațiilor disponibile, Palatul Buckingham nu a oferit măsuri suplimentare de protecție, iar eventualele decizii privind securitatea vor aparține Ministerului de Interne (Home Office).

Ultima întâlnire față în față dintre Rege și nepoții săi a avut loc în 2022, în timpul manifestărilor organizate cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a.

În septembrie anul trecut, Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său la Clarence House, unde cei doi au băut un ceai. A fost prima lor întrevedere față în față din februarie 2024. Până în prezent, nici Palatul Buckingham și nici reprezentanții Ducelui și Ducesei de Sussex nu au comentat posibilitatea unei întâlniri între Rege și familia lui Harry, precizând că este vorba despre o chestiune care ține de viața privată a familiei regale.