Guvernul laburist din Regatul Unit va introduce din această toamnă un amplu program de eliberare anticipată a deținuților, măsură care ar putea permite ieșirea mai rapidă din penitenciar pentru peste 5.000 de persoane condamnate, inclusiv pentru unele infracțiuni grave, potrivit publicației European Conservative.

Decizia face parte dintr-un pachet de reforme menit să reducă presiunea asupra sistemului penitenciar, aflat de mai mulți ani în criză din cauza supraaglomerării.

Primele aproximativ 700 de eliberări sunt programate pentru luna septembrie, urmând ca procesul să continue etapizat în lunile următoare.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică și confirmate parțial de Ministerul Justiției, între 5.000 și 7.000 de deținuți ar putea beneficia, în cele din urmă, de noile reguli.

Reforma promovată de secretarul britanic al Justiției, David Lammy, modifică perioada minimă pe care anumite categorii de condamnați trebuie să o execute înainte de a deveni eligibili pentru eliberare.

Astfel, persoanele condamnate pentru infracțiuni precum omor din culpă, viol, vătămare corporală gravă (GBH) sau alte infracțiuni sexuale vor putea solicita eliberarea după executarea a jumătate din pedeapsă, în loc de două treimi, cum prevede legislația actuală.

În cazul unor infracțiuni precum furtul, efracția, agresiunea sau furturile repetate din magazine, deținuții vor putea deveni eligibili după executarea unei treimi din pedeapsă, dacă respectă condițiile impuse și participă la programele de reabilitare.

Autoritățile britanice au precizat că cei mai periculoși infractori, inclusiv persoanele condamnate pentru crimă și terorism, nu intră sub incidența acestor modificări.

Executivul de la Londra susține că măsurile sunt necesare pentru a evita blocarea sistemului penitenciar. În ultimii ani, gradul de ocupare al închisorilor din Anglia și Țara Galilor a ajuns foarte aproape de capacitatea maximă, iar autoritățile au avertizat în repetate rânduri că lipsa locurilor disponibile poate afecta funcționarea întregului sistem de justiție.

Pe lângă eliberările anticipate, guvernul afirmă că va extinde utilizarea monitorizării electronice, va investi aproximativ 700 de milioane de lire sterline în serviciile de probațiune și continuă planurile pentru construirea a aproximativ 14.000 de noi locuri de detenție până la începutul următorului deceniu.

Potrivit oficialilor, persoanele eliberate anticipat vor rămâne sub supraveghere strictă în comunitate și vor putea fi monitorizate prin brățări electronice și alte măsuri restrictive.

Planul a provocat reacții puternice în mediul politic britanic. Partidul Conservator acuză guvernul că pune în pericol siguranța publică și că victimele infracțiunilor vor fi afectate de decizia de a reduce perioada efectivă petrecută în detenție.

Secretarul pentru Justiție din umbră, Nick Timothy, a calificat reforma drept „nesăbuită” și a susținut că aceasta reprezintă „o insultă la adresa victimelor și o amenințare pentru public”.

„Ucigașii și violatorii, inclusiv autorii bandelor de viol, ar trebui să rămână după gratii acolo unde le este locul, însă guvernul laburist dorește să îi readucă pe străzi. Conservatorii au avertizat că acest lucru se va întâmpla atunci când s-au opus Legii privind condamnările, dar Guvernul nu a ascultat, iar publicul va suporta consecințele”, a declarat politicianul britanic.

De asemenea, organizațiile care reprezintă victimele infracțiunilor și-au exprimat îngrijorarea că numeroase persoane vor primi notificări privind eliberarea condamnaților cu luni sau chiar ani mai devreme decât estimaseră inițial.

Specialiștii în justiție apreciază că reforma reprezintă una dintre cele mai importante modificări ale sistemului britanic de executare a pedepselor din ultimii ani. În același timp, aceasta deschide o dezbatere amplă privind echilibrul dintre gestionarea crizei din penitenciare și protejarea siguranței publice.

Pe măsură ce primele eliberări vor începe în luna septembrie, guvernul va fi nevoit să demonstreze că noile mecanisme de supraveghere și serviciile de probațiune pot gestiona eficient reintegrarea persoanelor eliberate anticipat, fără a compromite securitatea comunităților.