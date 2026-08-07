Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Sibiu anunță că procesul de emitere a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate a fost reluat, iar solicitările depuse de asigurați sunt soluționate în condiții normale. Anunțul vine în contextul în care documentul este esențial pentru românii care călătoresc temporar în statele Uniunii Europene și în alte țări participante la sistem.

Potrivit reprezentanților CAS Sibiu, activitatea de emitere a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate a revenit la normal.

În perioada 1 martie – 31 iulie, instituția a înregistrat 6.467 de solicitări pentru eliberarea acestui document.

Cardul permite persoanelor asigurate să beneficieze de asistență medicală devenită necesară în timpul unei șederi temporare în statele membre ale Uniunii Europene, în țările din Spațiul Economic European, în Confederația Elvețiană, precum și în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în condițiile prevăzute de legislația europeană.

Casa de Asigurări precizează că persoanele care trebuie să călătorească în străinătate înainte de emiterea cardului pot solicita un Certificat Provizoriu de Înlocuire a Cardului European.

Documentul este eliberat chiar în ziua solicitării și oferă titularului aceleași drepturi privind accesul la serviciile medicale necesare pe perioada valabilității sale.

Astfel, românii care au nevoie urgentă de document pentru o deplasare în afara țării nu trebuie să aștepte emiterea cardului propriu-zis.

Pentru simplificarea procedurii, solicitările pentru emiterea Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate pot fi depuse și prin intermediul platformei online dedicate:

Reprezentanții Casei de Asigurări recomandă utilizarea acestei opțiuni pentru reducerea timpului de procesare și evitarea deplasărilor la ghișee.

„Informații suplimentare privind condițiile de eliberare a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate sunt disponibile prin canalele oficiale de comunicare ale Casei de Asigurări de Sănătate”, a mai transmis instituția.