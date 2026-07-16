Persoanele care urmează să călătorească în statele Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Elveția sau Regatul Unit nu mai pot obține, în această perioadă, cardul european de asigurări sociale de sănătate. Emiterea documentului este blocată după expirarea contractului privind fabricarea și distribuirea cardurilor, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) trebuie să atribuie un nou contract prin procedură de achiziție publică.

Până la reluarea tipăririi cardurilor, asigurații pot solicita Certificatul Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate, document care produce aceleași efecte juridice.

Fabricarea și distribuirea cardurilor europene sunt servicii externalizate, iar contractul cu firma care se ocupa de aceste operațiuni a expirat.

Deși platforma cardeuropean.ro a rămas funcțională, iar cererile continuă să fie depuse, cardurile nu mai pot fi tipărite până la finalizarea noii proceduri de achiziție publică.

Situația apare într-o perioadă în care mulți români pleacă în concediu în străinătate, iar mai mulți asigurați au semnalat că, deși au solicitat emiterea cardului european, nu l-au primit înainte de plecare.

În lipsa cardului european, persoanele asigurate pot solicita Certificatul Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate.

Documentul este prevăzut de legislația europeană și oferă aceleași drepturi ca și cardul european pe durata unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, în Elveția sau în Regatul Unit.

Spre deosebire de card, certificatul nu este emis pe suport din plastic, ci poate fi transmis în format electronic sau eliberat de casa de asigurări de sănătate.

Acesta poate fi solicitat atât înainte de plecarea din țară, cât și după sosirea în străinătate, dacă persoana are nevoie să dovedească faptul că este asigurată pentru a beneficia de servicii medicale.

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș a anunțat că, din motive independente de instituție, cardurile europene nu pot fi tipărite în această perioadă și recomandă persoanelor care călătoresc în străinătate să solicite certificatul provizoriu.

Potrivit instituției, documentul se eliberează în cel mult trei zile lucrătoare și are aceeași valabilitate juridică precum cardul european.

Pentru obținerea certificatului sunt necesare:

-cererea-tip; -copia actului de identitate sau, în cazul copiilor sub 14 ani, copia certificatului de naștere; -dovada calității de asigurat.

Reprezentanții CAS recomandă depunerea documentelor cu câteva zile înainte de plecare, pentru a evita întârzierile și pentru ca asigurații să poată beneficia de servicii medicale pe durata călătoriei.

Și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui îi îndeamnă pe cei care călătoresc în străinătate să solicite certificatul provizoriu, avertizând că lipsa acestuia poate avea consecințe financiare importante.

Directorul executiv al instituției, Mihaela Chitariu, explică faptul că persoanele care beneficiază de îngrijiri medicale în străinătate fără cardul european sau fără certificatul provizoriu pot fi obligate să achite integral costurile tratamentului.

Ulterior, acestea pot solicita decontarea cheltuielilor, însă vor primi doar suma care ar fi fost decontată pentru același serviciu în România.

„Plecăm fără acest card european și ni se întâmplă ceva, suntem puși în situația de a plăti serviciul medical. Îl plătim, cerem să ni se deconteze, dar vom primi valoarea serviciului medical la nivelul țării noastre. Dacă acolo costă o mie de euro, iar aici costă doar 500 de lei, dumneavoastră veți plăti o mie de euro, dar veți primi doar suma care se decontează în România. De aceea este foarte important să aveți acest card european la dumneavoastră. În această perioadă, cardurile europene nu se mai tipăresc, dar avem posibilitatea să eliberăm acel certificat provizoriu. Este un document care se introduce în sistemul național și, în baza lui, veți beneficia de asistență medicală pe perioada călătoriei într-o țară membră europeană”, a explicat Mihaela Chitariu.