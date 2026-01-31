Cardul European de Sănătate în 2026. Capcana în care cad mii de români și procedura obligatorie pe Portalul CNAS pentru a evita facturile de mii de euro

Odată cu relaxarea totală a călătoriilor și explozia turismului montan și de city-break din începutul anului 2026, o problemă sistemică revine în atenția publică: iluzia protecției oferite de Cardul European de Sănătate (EHIC).

Mulți români pleacă la schi în Austria sau în vacanțe în Italia bazându-se pe un document expirat sau nevalidat, ignorând faptul că, în 2026, spitalele din Uniunea Europeană au interconectat sistemele de facturare, iar un card neconform atrage automat emiterea unei facturi la tarife de privat, care pot atinge lejer pragul de 5.000 - 10.000 de euro pentru o simplă intervenție chirurgicală de urgență.

În 2026, reglementările sunt stricte: cardul nu se reînnoiește de la sine, iar posesia lui nu garantează gratuitatea universală. Este un instrument de „egalitate de tratament”, nu o asigurare de tip VIP, iar procedura de obținere prin noul Portal Digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) necesită o planificare cu cel puțin două săptămâni înainte de plecare.

Vremurile în care trebuia să stai la cozi pentru a depune o cerere scrisă la casele județene au dispărut. În 2026, singura metodă legală și rapidă de obținere a EHIC este prin Portalul Digital CNAS. Orice asigurat (angajat, pensionar sau persoană aflată în întreținere) trebuie să își creeze un cont validat prin sistemul de autentificare ROeID.

Odată intrat în platformă, procesul este automatizat: sistemul interoghează baza de date a ANAF pentru a verifica plata contribuțiilor la sănătate (CASS) în ultimele 6 luni. Dacă totul este în regulă, cardul este generat și trimis prin curierat la domiciliu.

Marea capcană a anului 2026? Timpul de procesare. Deși solicitarea durează 2 minute, livrarea fizică poate dura între 7 și 10 zile lucrătoare. Turiștii care realizează că au cardul expirat cu 48 de ore înainte de zbor sunt deja într-o zonă de risc major, deoarece documentul digital temporar (Certificatul Înlocuitor) nu este acceptat de toate clinicile din stațiunile montane izolate.

Cea mai mare greșeală a românilor este să creadă că acest card acoperă totul, oriunde. EHIC este valabil exclusiv în unitățile sanitare publice (de stat). În stațiunile de schi din Austria, Elveția sau Franța, majoritatea centrelor medicale de prim-ajutor de pe pârtie sunt private. În momentul în care ești preluat de o ambulanță privată sau elicopter, cardul european are valoare zero.

Mai mult, EHIC îți oferă asistență în aceleași condiții ca cetățenii din țara respectivă. Acest lucru înseamnă că, dacă în Franța există o „coplată” obligatorie pentru vizita la urgențe (ticket modérateur), și românul va plăti acea sumă din buzunar. Cardul nu acoperă niciodată repatrierea medicală. Dacă ai nevoie de un avion sanitar pentru a reveni în România, costul de aproximativ 20.000 de euro va fi suportat integral de familie în absența unei asigurări private suplimentare.

În 2026, cardurile europene emise de România au o valabilitate de 2 ani. Totuși, au fost raportate numeroase cazuri de „carduri mute” – documente care deși sunt în termen, au cipul demagnetizat sau corupt. Medicii din Germania sau Belgia folosesc cititoare de carduri interconectate; dacă cipul nu poate fi citit, pacientul este considerat „ne-asigurat” până la proba contrarie, ceea ce presupune plata unei garanții financiare la internare.

Sfatul experților în 2026 este scanarea cardului la orice terminal de tip „Punct de Informare CNAS” din farmacii sau spitale înainte de a părăsi țara, pentru a verifica dacă datele sunt încă lizibile. Dacă portalul arată că sunteți asigurat, dar cardul fizic are probleme, singura soluție este solicitarea unei duplicat prin aceeași procedură online.

Pentru a evita orice risc, călătorul român modern trebuie să adopte strategia „centurii de siguranță duble”.

Cardul European de Sănătate (EHIC): Obținut gratuit prin portalul CNAS, pentru a acoperi spitalizarea de bază în unitățile publice.

Asigurarea de călătorie privată: Pentru a acoperi transportul cu elicopterul, clinicile private de pe pârtii și, cel mai important, repatrierea.