Inspectoratul General pentru Imigrări a anunțat ce pași trebuie să urmeze sportivii profesioniști străini care intenționează să activeze în România pentru mai mult de 90 de zile. Aceștia pot solicita o viză de lungă ședere de tip D/AS, însă dosarul trebuie să conțină toate documentele prevăzute de lege, inclusiv un contract de activitate sportivă înregistrat la federația de profil. Potrivit articolului 30 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, vizele sunt acordate de misiunile diplomatice și de oficiile consulare ale României.

În cazul vizelor de lungă ședere, hotărârea este luată pe baza avizului emis de Inspectoratul General pentru Imigrări. Instituția verifică dacă solicitantul îndeplinește toate condițiile generale și speciale stabilite de legislație pentru categoria de viză cerută.

Avizul este eliberat, de regulă, în cel mult 30 de zile de la momentul în care solicitarea transmisă de Ministerul Afacerilor Externe ajunge la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Termenul poate fi prelungit cu încă 15 zile în cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare sau există alte situații justificate.

Unul dintre cele mai importante acte din dosar este contractul de activitate sportivă. Documentul trebuie depus la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al României și trebuie întocmit potrivit modelului-cadru aprobat prin Ordinul comun nr. 631/2017.

Actul normativ stabilește clauzele obligatorii care trebuie incluse în contract, precum și obligația înregistrării acestuia la federația sportivă națională corespunzătoare ramurii de sport.

Respectarea modelului stabilit prin lege este esențială, deoarece lipsa unor clauze sau informații obligatorii poate determina emiterea unui aviz nefavorabil. În această situație, cererea pentru viza de lungă ședere poate fi respinsă.

Regulile se aplică sportivilor străini de performanță care urmează să activeze în cadrul structurilor sportive din România. Prevederile stabilesc cadrul juridic în care aceștia își pot desfășura activitatea și condițiile care trebuie respectate de cluburi și sportivi.

Legislația face însă diferența între sportivii care încheie un contract de activitate sportivă și cei angajați de cluburile din România în baza unui contract individual de muncă.

Sportivii profesioniști care sunt angajați în baza unui contract individual de muncă trebuie să obțină o viză de lungă ședere în scop de muncă, de tip D/AM1.

Pentru această categorie, clubul sportiv trebuie să se înregistreze pe platforma workinRomânia.gov.ro și să depună o cerere unică pentru sportivul străin.

Procedura va putea fi urmată numai după operaționalizarea platformei, în condițiile stabilite de legislația aflată în vigoare.

Pentru obținerea unei vize de lungă ședere de tip D/AS, sportivul străin trebuie să depună următoarele documente: