Mulți proprietari care pleacă pentru perioade lungi în vacanță sau locuiesc în străinătate se întreabă de ce apar în continuare pe lista de întreținere cheltuieli precum liftul, curățenia pe casa scării sau salariile administratorului și ale conducerii asociației de proprietari, deși apartamentul nu este folosit.

„Sunt plecat din țară”, „apartamentul este gol de luni de zile”, „nu folosesc liftul”, „nu consum apă” sunt printre cele mai frecvente argumente invocate de proprietarii care contestă aceste sume.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, de la Consultanță Asociații de Peoprietari, aceste cheltuieli sunt însă legale, deoarece proprietarul unui apartament nu deține doar spațiul dintre cei patru pereți, ci și o cotă-parte din părțile comune ale imobilului.

Într-un bloc, fiecare proprietar are, pe lângă apartamentul său, o cotă-parte indiviză din elementele comune ale clădirii: casa scării, liftul, terasa, acoperișul, fațada, instalațiile comune și celelalte spații sau echipamente aflate în proprietatea tuturor.

Din acest motiv, anumite cheltuieli nu sunt legate de folosirea efectivă a acestor facilități, ci de dreptul de proprietate asupra lor.

Astfel, un proprietar poate fi obligat să participe la plata:

-reparațiilor sau întreținerii liftului, chiar dacă locuiește la parter sau nu folosește ascensorul; -lucrărilor la terasă sau acoperiș, chiar dacă apartamentul său nu este situat la ultimul etaj; -cheltuielilor de administrare ale asociației, inclusiv remunerațiile administratorului, președintelui sau cenzorului; -unor diferențe de consumuri repartizate conform regulilor stabilite de asociație.

Aceste sume se calculează, în aceste cazuri, în funcție de cota-parte indiviză a fiecărui apartament și nu în funcție de numărul persoanelor care locuiesc efectiv în locuință.

Situația poate părea nedreaptă pentru unii proprietari. Un apartament mare, în care locuiește o singură persoană, poate ajunge să plătească mai mult decât o garsonieră în care locuiesc mai multe persoane și unde liftul este folosit zilnic de mai multe ori.

Argumentul celor care contestă actualul sistem este că anumite servicii, precum liftul sau curățenia, sunt influențate mai degrabă de numărul de persoane care folosesc efectiv spațiile comune decât de suprafața apartamentului.

Totuși, legislația actuală stabilește că anumite cheltuieli ale asociațiilor de proprietari se repartizează raportat la cota-parte indiviză.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, nici administratorul, nici comitetul executiv și nici adunarea generală a asociației nu pot schimba această regulă în situațiile în care legea prevede explicit modul de repartizare.

Dacă un apartament este gol și nu este folosit, proprietarul nu ar trebui să achite cheltuieli care țin de consumul efectiv al locatarilor.

În mod obișnuit, pot fi eliminate de pe lista de întreținere costuri precum:

-energia electrică aferentă consumului din apartament; -gazele naturale consumate individual; -salubritatea calculată în funcție de numărul de persoane; -vidanjarea, acolo unde este cazul.

„Diferența importantă este că unele cheltuieli sunt legate de utilizarea zilnică a locuinței, iar altele de calitatea de proprietar al unei părți din imobil”, a mai explicat avocatul.