Plătești întreținerea la administrația blocului, primești o chitanță și pleci. Scenariu obișnuit, repetat lunar de milioane de români. Problema e că, în multe cazuri, acea singură chitanță nu este suficientă și legea prevede altceva.

Avocatul Gelu Pușcaș, de la Consultanța Asociații de Proprietari, explică o regulă pe care puțini proprietari o cunosc: dacă pe lista de plată figurează mai multe fonduri distincte, asociația este obligată să emită câte o chitanță separată pentru fiecare.

„Mulți cred că este suficientă o singură chitanță pentru toată suma plătită. În practică, oamenii nu întreabă aproape niciodată cum sunt evidențiate fondurile și nici nu știu că fondul de rulment, fondul de reparații sau alte fonduri speciale trebuie gestionate separat în contabilitatea asociației", spune și Florin Condea, administrator de bloc.

Răspunsul simplu: pentru că fiecare fond are un regim juridic diferit și o evidență contabilă separată. Ele nu pot fi tratate ca o sumă unică, pentru că nu sunt același lucru din punct de vedere legal. Avocatul Gelu Pușcaș dă un exemplu concret. Dacă pe lista de plată a unui proprietar apar cota de întreținere, fondul de reparații, fondul de rulment și un fond special aprobat de adunarea generală, atunci la plata în numerar la casierie proprietarul trebuie să primească patru chitanțe separate, câte una pentru fiecare sumă.

Cota de întreținere este suma curentă, calculată lunar în funcție de consumuri și cheltuieli comune. Trebuie achitată în termen de maximum 30 de zile de la afișarea listei de plată.

Fondul de reparații este destinat exclusiv lucrărilor, investițiilor și reparațiilor din condominiu. Un detaliu important, subliniat de avocatul Pușcaș: acest fond nu se restituie proprietarului la vânzarea apartamentului. Odată constituit, rămâne la dispoziția asociației.

Fondul de rulment funcționează diferit. Are evidență separată și, spre deosebire de fondul de reparații, poate fi restituit proprietarului la vânzarea apartamentului, dacă actele de înstrăinare nu prevăd altceva. „Este o situație care apare periodic atunci când un apartament este vândut. Proprietarii se interesează de recuperarea fondului de rulment deoarece acesta reprezintă o sumă constituită separat față de cheltuielile curente. Există cazuri în care fondul de rulment este restituit vânzătorului și cazuri în care părțile stabilesc prin actele de vânzare-cumpărare ca suma să fie preluată de noul proprietar", explică Florin Condea.

Fondurile speciale sunt aprobate de adunarea generală pentru necesități specifice ale asociației. Și acestea au evidență distinctă și necesită chitanță separată.

Chitanța nu este o simplă hârtie de confirmare. Este dovada juridică a plății și singura pe care proprietarul o deține. „Chitanța este dovada principală a plății. Dacă apar erori de înregistrare, schimbări de administrator sau neconcordanțe între documente, proprietarul poate avea dificultăți în a demonstra că și-a achitat obligațiile", avertizează Florin Condea.

Administratorul descrie situații concrete: „Am întâlnit cazuri în care locatarii au susținut că au plătit anumite sume, dar nu mai aveau documentele justificative. Chiar dacă asociația păstrează evidențe, este recomandat ca fiecare proprietar să își arhiveze chitanțele, mai ales pentru fondul de rulment și fondul de reparații."

Avocatul Gelu Pușcaș întărește același punct: chitanțele reprezintă dovada plății și pot proteja proprietarul în situația în care apar erori de înregistrare sau neconcordanțe în evidențele asociației.

Problema nu este neapărat rea-credința asociațiilor, ci lipsa de informare de ambele părți. „Majoritatea proprietarilor sunt interesați să își achite obligațiile și nu cunosc foarte bine partea contabilă sau prevederile legale", spune Florin Condea. „Se întâmplă destul de des ca oamenii să nu știe că au dreptul la mai multe chitanțe." Această lipsă de cunoaștere funcționează în defavoarea proprietarului: nu cere ce i se cuvine, nu arhivează ce primește și ajunge fără nicio protecție documentară în cazul unui litigiu.

Avocatul Gelu Pușcaș formulează recomandarea simplu: „Verifică lista de plată înainte să ajungi la casierie. Dacă pe ea figurează mai multe fonduri, cere chitanță separată pentru fiecare. Dacă asociația refuză sau emite o singură chitanță globală pentru sume cu regimuri juridice diferite, este o problemă de evidență contabilă care poate fi contestată. Și, indiferent de numărul chitanțelor primite, păstrează-le.

Nu doar pe cele recente. Arhivarea lor pe toată durata proprietății, în special pentru fondul de rulment și fondul de reparații, poate face diferența în momentul vânzării apartamentului sau în cazul unui conflict cu asociația.„Tocmai de aceea este important ca proprietarii să păstreze documentele care atestă constituirea și plata acestui fond", conchide avocatul Florin Condea.