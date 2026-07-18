Foștii administratori ai Energy Holding au fost achitați definitiv în dosarul în care au fost acuzați de delapidarea a aproape 60 de milioane de lei, după ce Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de procurori și de una dintre părțile civile.

Decizia, pronunțată la 30 iunie 2026, menține hotărârea Tribunalului București din februarie 2025, care a concluzionat că fapta imputată nu întrunește elementele infracțiunii de delapidare.

Cazul vizează transferuri bancare efectuate în perioada august 2009 – aprilie 2010 între Energy Holding SRL și UCM Reșița SA, într-un dosar trimis în judecată în 2021 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanțele au apreciat însă că acuzațiile nu au fost susținute de probe suficiente pentru a demonstra caracterul fictiv al tranzacțiilor și existența unei delapidări.

La începutul anului 2021, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anunța trimiterea în judecată a doi foști reprezentanți ai Energy Holding SRL – administratorul societății și fostul director economic.

Potrivit procurorilor, cei doi ar fi transferat, în perioada 19 august 2009 – 30 aprilie 2010, suma de 59.480.839 de lei către UCM Reșița SA prin șapte ordine de plată, fără ca aceste transferuri să aibă o contraprestație reală. Anchetatorii au susținut că operațiunile au prejudiciat patrimoniul societății și, implicit, creditorii acesteia.

În dosar s-au constituit părți civile Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Juridică, precum și alți creditori, persoane fizice și juridice.

Presa relata la acel moment că inculpații ocupaseră funcții de conducere în cadrul Energy Holding SRL, companie înființată în anul 2000 de omul de afaceri elvețian Nicolae-Bogdan Buzăianu. De-a lungul timpului, societatea și-a modificat structura acționariatului, iar din 2013 controlul a fost preluat, prin majorare de capital, de Energy Holding Cyprus Limited.

Procesul s-a desfășurat la Tribunalul București începând din martie 2021. La 14 februarie 2025, instanța i-a achitat pe cei doi inculpați în baza articolului 16 alin. (1) lit. b din Codul de procedură penală.

În motivarea hotărârii, judecătorul a arătat că procurorii nu au demonstrat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că relațiile comerciale dintre Energy Holding și UCM Reșița au fost fictive.

Instanța a remarcat că unul dintre argumentele acuzării era imposibilitatea identificării, după aproximativ 11 ani, a contractului nr. 143 din 28 iulie 2009. Totuși, judecătorul a apreciat că simpla lipsă a documentului în forma sa fizică nu poate constitui, prin ea însăși, dovada săvârșirii infracțiunii de delapidare.

Mai mult, declarațiile martorilor audiați în timpul procesului au indicat existența unor relații comerciale între cele două societăți, chiar dacă acestea au fost analizate la aproximativ 14 ani de la derularea operațiunilor.

Tribunalul a subliniat că nu există dovezi potrivit cărora inculpații și-ar fi însușit sumele de bani sau ar fi urmărit un folos personal.

Judecătorul a reținut că cei doi au semnat ordinele de plată în exercitarea atribuțiilor de serviciu și nu s-au comportat ca proprietari ai sumelor transferate. În lipsa unor probe privind caracterul fictiv al tranzacțiilor și existența unei însușiri a banilor, faptele nu se încadrează în tiparul legal al infracțiunii de delapidare.

Instanța a mai arătat că, în ipoteza existenței unor nereguli comerciale, acestea ar fi putut viza alte infracțiuni, însă nu făceau obiectul cauzei analizate.

Ministerul Public și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA au atacat hotărârea cu apel.

La 30 iunie 2026, Curtea de Apel București – Secția a II-a penală – a respins ca nefondate ambele apeluri și a menținut integral sentința Tribunalului București.

Instanța a obligat Transelectrica la plata a 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, în timp ce cheltuielile aferente apelului formulat de Ministerul Public au rămas în sarcina statului.

Prin această decizie, achitarea foștilor reprezentanți ai Energy Holding a devenit definitivă, punând capăt unui dosar penal care a vizat tranzacții comerciale desfășurate în urmă cu aproape două decenii.