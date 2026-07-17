Kader Keita pleacă de la Rapid. Fotbalistul a fost trimis în judecată după accidentul în care a murit o femeie
- Maria Dima
- 17 iulie 2026, 20:14
FC Rapid București a anunțat vineri încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale cu mijlocașul ivorian Kader Keita. Clubul din Giulești nu a precizat motivele care au stat la baza despărțirii.
Keita ajunsese la Rapid în vara anului 2024 și a evoluat în 44 de meciuri oficiale în tricoul alb-vișiniu.
„A contribuit cu profesionalism și dedicare la parcursul echipei”, a transmis clubul în comunicatul publicat pe site-ul oficial.
Kader Keita a fost trimis în judecată
Despărțirea de Rapid vine după ce, pe 24 iunie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 l-au trimis în judecată pe Kader Keita pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.
Dosarul are legătură cu accidentul rutier produs în luna martie, când fotbalistul a lovit cu mașina o femeie care traversa pe trecerea de pietoni și, potrivit procurorilor, a părăsit locul accidentului. Femeia a murit la spital.
Clubul Rapid nu a făcut nicio legătură între încetarea contractului și dosarul penal al jucătorului.
Rapid continuă schimbările din lot
Kader Keita este al șaselea jucător de care Rapid se desparte după încheierea sezonului precedent.
Anterior, formația din Giulești a anunțat plecările atacanților Daniel Paraschiv și Elvir Koljić, fundașului central Leo Bolgado și mijlocașilor Diogo Mendes și Tobias Christensen.