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Kader Keita pleacă de la Rapid. Fotbalistul a fost trimis în judecată după accidentul în care a murit o femeie

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Kader Keita pleacă de la Rapid. Fotbalistul a fost trimis în judecată după accidentul în care a murit o femeieKader Keita. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

FC Rapid București a anunțat vineri încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale cu mijlocașul ivorian Kader Keita. Clubul din Giulești nu a precizat motivele care au stat la baza despărțirii.

Keita ajunsese la Rapid în vara anului 2024 și a evoluat în 44 de meciuri oficiale în tricoul alb-vișiniu.

„A contribuit cu profesionalism și dedicare la parcursul echipei”, a transmis clubul în comunicatul publicat pe site-ul oficial.

Kader Keita a fost trimis în judecată

Despărțirea de Rapid vine după ce, pe 24 iunie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 l-au trimis în judecată pe Kader Keita pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

Dosarul are legătură cu accidentul rutier produs în luna martie, când fotbalistul a lovit cu mașina o femeie care traversa pe trecerea de pietoni și, potrivit procurorilor, a părăsit locul accidentului. Femeia a murit la spital.

Clubul Rapid nu a făcut nicio legătură între încetarea contractului și dosarul penal al jucătorului.

Kader Keita

Kader Keita. Sursa foto: INQUAM/George Calin

Rapid continuă schimbările din lot

Kader Keita este al șaselea jucător de care Rapid se desparte după încheierea sezonului precedent.

Anterior, formația din Giulești a anunțat plecările atacanților Daniel Paraschiv și Elvir Koljić, fundașului central Leo Bolgado și mijlocașilor Diogo Mendes și Tobias Christensen.

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