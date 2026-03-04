Cum a accidentat-o rapidistul Kader Keita pe femeia de 68 de ani. Era fix pe trecerea de pietoni

Un accident rutier grav a avut loc în Sectorul 2 al Capitalei, în care a fost implicat fotbalistul Kader Keita, legitimat la Rapid. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 05:50 pe strada Gherghiței, când o femeie de 68 de ani traversa regulamentar pe trecerea de pietoni și a fost lovită în plin de autovehiculul condus de jucător, potrivit ProSport.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca, cu multiple leziuni, iar Keita a părăsit inițial locul accidentului.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere reiese că fotbalistul circula cu o viteză mai mare decât cea legală de 50 km/h și nu a frânat la timp, lovind pietonul aproape fără avertisment. Femeia a fost târâtă pe câțiva metri, în timp ce un martor prezent la fața locului a alertat imediat autoritățile.

Potrivit anchetatorilor, accidentul a fost precedat de trecerea unei dube de pe sensul opus, care nu i-a acordat prioritate pietonului. În urma incidentului, Keita a fost reținut de Poliție timp de 24 de ore și urmează să fie prezentat astăzi la Judecătoria Sectorului 2. Fotbalistul riscă prelungirea reținerii, posibil până la 30 de zile.

Clubul Rapid a transmis primul comunicat oficial, menționând că situația este în curs de investigare. „Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente.

Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare. Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației”, se arată în comunicat.

Kader Keita a venit la Rapid vara trecută, după transferul de la CFR Cluj pentru suma de 200.000 de euro. Incidentul deschide o anchetă penală, iar evoluția medicală a victimei va determina dacă va fi nevoie de intervenție chirurgicală. Fotografiile și imaginile video surprind momentul impactului, având un puternic efect emoțional și arătând gravitatea accidentului.