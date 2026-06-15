Politica

Pauliuc, în ședința PNL: „Boți și troli mai agresivi decât Georgescu. Executați colegii care nu au aceeași părere ca noi”. Stenograme

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Pauliuc, în ședința PNL: „Boți și troli mai agresivi decât Georgescu. Executați colegii care nu au aceeași părere ca noi”. StenogrameNicoleta Pauliuc. Sursa foto: Facebook/Nicoleta Pauliuc
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Din cuprinsul articolului

Prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Pauliuc a spus, luni, în ședința liberalilor, că Adrian Veștea - desemnat premier de președintele Nicușor Dan - are „exact profilul de care România are nevoie” în acest moment. În același discurs, ea a lansat un apel la unitate în partid, dar și critici dure la adresa modului în care sunt tratați liberalii care au opinii diferite față de linia conducerii PNL.

Veștea a fost desemnat prim-ministru într-un context tensionat, după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament pe 5 mai, decizie care a generat dezbateri aprinse în interiorul PNL cu privire la direcția pe care ar trebui să o urmeze partidul.

„Exact profilul de care România are nevoie”

Pauliuc a vorbit despre parcursul lui Adrian Veștea în administrația publică, prezentându-l drept un candidat cu experiență solidă pentru funcția de premier: „Un liberal a primit posibilitatea de a conduce un guvern și mă bucur că au fost voci aici care nu spun că e un liberal oarecare. A fost votat primar, șef de CJ, e și azi șef de CJ, cel care ne-a ajutat pe fiecare dintre noi să punem în aplicare proiecte pentru oameni. E exact profilul de prim-ministru de care România are nevoie. Este profilul în oglindă al premierului interimar Bolojan.”

Vicepreședinta PNL a adăugat că momentul actual este unul al responsabilității pentru partid, subliniind că dezbaterile interne privind direcția PNL nu trebuie privite ca o ruptură: „E momentul de responsabilitate. În partid am avut multe dezbateri legate de direcția pe care trebuie să o apuce PNL. Au fost discuții vii, democratice, dar din punctul meu de vedere această dezbatere nu trebuie considerată o ruptură. A susține o coaliție pro-europeană înseamnă să facem ce am promis românilor atunci când am candidat.”

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Adrian Veștea

Adrian Veștea. Sursa foto: INQUAM/George Călin

Acuzații la adresa conducerii PNL: „liste negre”, „boți și troli”

Pauliuc a continuat cu un atac dur la adresa modului în care sunt gestionate, în prezent, opiniile divergente din interiorul partidului: „Nu am atacat niciodată un coleg de partid și, totuși, deși PNL ar trebui să fie partidul care garantează dreptul la opinie, azi a devenit extrem de periculos să ai o opinie diferită față de cea a conducerii PNL. PNL este partidul care a plătit cel mai mult de-a lungul istoriei din cauza opiniei. Liberalii au murit la Sighet din acest motiv. Ar trebui să fim ultimii care lipim colegilor eticheta de trădători, șobolani sau pesedist pentru că au altă părere.”

Ea a insistat că nu acceptă să fie etichetată altfel decât se consideră: „Eu nu accept să mi se spună altceva decât ce sunt. Sunt penelistă, cred într-un partid liberal și văd că opiniile diferite se rezolvă cu liste negre, cu campanii de denigrare, cu boți și troli, mult mai agresive decât Călin Georgescu, iar asta înseamnă că am uitat de ce existăm. Executați colegii care nu au aceeași părere ca noi, și cap de listă e Adi Veștea.”

Întrebări pentru secretarul general al PNL

În final, Pauliuc a  adresat o serie de întrebări directe secretarului general al partidului: „Eu cred că PNL trebuie să fie la guvernare, reformele trebuie continuate și România trebuie ținută pe direcția europeană. Domnule secretar general, până să puneți pe lista neagră un prim-vicepreședinte PNL, aș vrea să primesc răspunsuri: dacă există vreo infrastructură digitală pentru a denigra colegii, dacă se plătește o astfel de comunicare, consultanți străini - să ne spuneți dacă există.”

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