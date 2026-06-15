Premierul desemnat Adrian Veștea a părăsit luni ședința Biroului Politic Național al PNL, precizând că nu există încă o rezoluție finală din partea conducerii partidului și că urmează să participe la o emisiune televizată.

Acesta a afirmat că își menține mandatul și intenția de a forma un Guvern, chiar și în eventualitatea unei decizii nefavorabile din partea liberalilor.

La ieșirea din ședință, Adrian Veștea a spus că discuțiile din partid nu s-au încheiat și că așteaptă decizia oficială a conducerii.

„Nu există o rezoluție dată, așteptăm cu interes ceea ce se va întâmpla, trebuie să ajung într-un platou de televiziune. Încă nu am o rezoluție finală”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a mai spus că nu intenționează să renunțe la mandat, indiferent de rezultatul discuțiilor din PNL.

„Nu îmi voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier al României și voi face un Guvern. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum”, a mai spus Veștea.

Întrebat dacă a purtat discuții privind formarea Guvernului cu lideri ai altor partide, inclusiv cu președintele PSD Sorin Grindeanu, Adrian Veștea a respins aceste informații. „Nu am negociat cu absolut nimeni, am venit în partid să stau de vorbă cu colegii”, a precizat el. Adrian Veștea a respins și ideea că ar exista o ruptură în interiorul partidului, subliniind că își asumă în totalitate parcursul politic.

„Nu trădez, ci sunt responsabil”, a adăugat acesta.

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni pentru a discuta situația generată de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. În urma votului, liberalii au reconfirmat decizia de a nu intra într-o coaliție cu PSD, cu 39 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 5 abțineri.