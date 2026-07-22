Consilierul prezidențial Eugen Tomac a respins acuzațiile lansate de liderul AUR, George Simion, potrivit cărora ar fi încercat să convingă parlamentari ai formațiunii să susțină un viitor guvern. Tomac afirmă că nu el a inițiat întâlnirile cu reprezentanți AUR, ci aceștia i-au solicitat discuții.

Reacția vine după declarațiile făcute de George Simion, care a susținut că premierul desemnat Adrian Veștea și Eugen Tomac l-ar fi invitat pe deputatul AUR Mohammad Murad la Vila Lac pentru a discuta despre posibilitatea ca o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea.

Eugen Tomac a negat că ar fi încercat să atragă parlamentari AUR de partea viitoarei majorități.

„Nu am sunat niciodată vreun membru AUR să îi solicit să mă susțină în activitățile mele politice și nu am solicitat niciodată vreo întâlnire vreunui parlamentar AUR. Am avut întrevederi în ultimele două luni cu parlamentari AUR la solicitarea lor, pentru a avea un schimb de opinii cu privire la situația politică. Face parte din cultura dialogului politic cu toți cei care reprezintă cetățenii. Am avut asemenea întâlniri cu cel puțin cinci parlamentari AUR, la solicitarea lor”, a declarat Tomac.

George Simion a afirmat că deputatul AUR Mohammad Murad ar fi fost invitat la Vila Lac de Adrian Veștea și Eugen Tomac, unde s-ar fi discutat despre posibilitatea ca o parte dintre parlamentarii AUR să voteze viitorul guvern.

„Au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă”, a declarat liderul AUR.

Simion a mai susținut că a avut, la rândul său, întâlniri atât formale, cât și informale cu președintele Nicușor Dan, în cadrul consultărilor pentru deblocarea situației politice.

Liderul AUR a reiterat că formațiunea nu va susține niciun guvern din care nu face parte și a precizat că a purtat discuții în această perioadă cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.