Tomac spune că n-a negocieriat voturi AUR pentru Veștea, cum îl acuză Simion

Consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, Eugen Tomac, neagă că ar fi încercat, împreună cu Adrian Veștea, să convingă parlamentari AUR să voteze pentru învestirea unui guvern condus de acesta. Reacția vine după acuzațiile lansate de liderul AUR, George Simion.

Într-un răspuns pentru știripesurse, Eugen Tomac a susținut că nu a contactat membri ai AUR pentru a le solicita sprijin politic și că întâlnirile pe care le-a avut în ultimele două luni cu parlamentari ai formațiunii au avut loc la inițiativa acestora.

„Nu am sunat niciodată vreun membru AUR să îi solicit să mă susțină în activitățile mele politice și nu am solicitat niciodată vreo întâlnire vreunui parlamentar AUR. Am avut întrevederi în ultimele două luni cu parlamentari AUR, la solicitarea lor, pentru a avea un schimb de opinii cu privire la situația politică. Face parte din cultura dialogului politic cu toți cei care reprezintă cetățenii. Am avut asemenea întâlniri cu cel puțin cinci parlamentari AUR, la solicitarea lor”, a declarat Eugen Tomac.

Afirmațiile sale au fost făcute după ce George Simion a susținut că Adrian Veștea și Eugen Tomac l-ar fi invitat pe deputatul AUR Mohammad Murad la Vila Lac pentru a discuta despre posibilitatea ca unii parlamentari ai partidului să susțină prin vot cabinetul propus de Veștea.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a precizat că Mohammad Murad a informat conducerea partidului cu privire la întâlnire și că a primit acordul pentru a participa.

„Murad ne-a anunțat că se duce, i-am spus să se ducă”, a declarat Simion, susținând că Veștea și Tomac „au crezut că pot rupe AUR”.

Mohammad Murad declarase anterior că ar putea susține Guvernul Veștea dacă programul de guvernare ar fi construit în jurul „agendei cetățeanului de rând”.

Deputatul a precizat însă că nu era vorba despre constituirea unui grup de parlamentari AUR care să voteze împotriva deciziei partidului. La votul de învestitură din 22 iunie, Murad a părăsit sala împreună cu ceilalți parlamentari ai formațiunii.

Cabinetul propus de Adrian Veștea a obținut 189 de voturi, sub pragul de 233 necesar pentru învestire. Ulterior, Veștea a afirmat că discuțiile purtate cu reprezentanți ai AUR au vizat măsuri economice și a susținut că dialogul cu toate partidele parlamentare reprezintă un demers firesc.