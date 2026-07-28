Conflictul intern din Partidul Național Liberal continuă să se desfășoare și în instanță. Tribunalul Ilfov a decis suspendarea provizorie a efectelor a două decizii adoptate de Biroul Politic Național al PNL în 17 iunie 2026, după ce, cu doar câteva zile în urmă, Curtea de Apel București a menținut suspendarea hotărârilor Congresului extraordinar al partidului.

Potrivit minutei instanței, Tribunalul Ilfov a respins, ca neîntemeiate, excepția lipsei de interes și excepția prematurității cererii, invocate de Partidul Național Liberal, și a admis acțiunea formulată de Monica-Cristina Anisie, Andrei Baciu, Sorin-Mihai Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina-Ștefania Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Eduard Tatian Mititelu, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan-Sorin Prișcă, Sebastian-Mihai Rusu, George Scarlat, Ionuț-Marian Stroe și Mihail Veștea.

Instanța a dispus suspendarea provizorie a executării și efectelor Deciziei Biroului Politic Național al PNL nr. 26 și ale Deciziei nr. 27, ambele adoptate în 17 iunie 2026, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 1943/93/2026, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Secția I Civilă.

„Suspendă provizoriu executarea şi efectele Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 26 din data de 17.06.2026 şi ale Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 27 din data de 17.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 1943/93/2026”, se arată în minuta instanței.

Hotărârea este executorie de drept și poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile de la pronunțare.

Decizia Tribunalului Ilfov intervine la câteva zile după o altă hotărâre importantă în conflictul din interiorul PNL.

Pe 21 iulie, Curtea de Apel București a respins definitiv apelul formulat de partid și a menținut suspendarea provizorie dispusă anterior de Tribunalul București în dosarul care vizează Congresul extraordinar din 21 iunie.

În acel dosar, un grup de 18 lideri liberali contestatari, printre care Monica Anisie, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Hubert Thuma, au solicitat anularea și suspendarea efectelor Congresului, invocând nereguli privind procedura de convocare și desfășurare a lucrărilor.

Prin hotărârea rămasă în vigoare au fost suspendate provizoriu Hotărârile nr. 1 și nr. 2 ale Congresului extraordinar, inclusiv alegerea noii conduceri rezultate în urma moțiunii „Modernizare cu rădăcini”, prin care Ilie Bolojan a fost confirmat în funcția de președinte al PNL, precum și ratificarea noului Statut al partidului.

De asemenea, au fost suspendate și 13 decizii administrative adoptate de noul Birou Permanent Național în perioada 21-23 iunie, până la soluționarea definitivă a dosarului de fond.

Noua decizie a Tribunalului Ilfov produce efecte imediat, însă nu este definitivă. PNL poate formula apel în termen de cinci zile, iar legalitatea Deciziilor nr. 26 și nr. 27 va fi analizată în procesul de fond aflat pe rolul instanței.

Hotărârea reprezintă un nou episod în disputa juridică privind deciziile adoptate în interiorul PNL înainte și după Congresul extraordinar din iunie, procesele aflate pe rolul instanțelor urmând să stabilească definitiv legalitatea actelor contestate.