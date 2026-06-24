Președintele UDMR, Kelemen Hunor, l-a criticat pe fostul premier desemnat Adrian Veștea pentru întâlnirea avută la sediul AUR, la solicitarea liderului formațiunii, George Simion. Liderul UDMR a calificat gestul drept „o greșeală fulminantă” și a avertizat asupra riscurilor pe care le vede în normalizarea colaborării cu formațiunea condusă de Simion.

Kelemen Hunor a mai spus că Adrian Veștea a dat dovadă de lipsă de experiență politică în momentul în care a acceptat invitația lui George Simion de a merge la sediul AUR pentru discuții privind susținerea viitorului guvern.

„Domnul Veştea n-a înţeles prea mult ce are de făcut şi care sunt liniile roşii. El era premierul desemnat. Cu cine s-a consultat, nu ştiu. Dar dacă Simion zice «Hai că te aştept la sediu» şi tu te urci în maşină şi te duci acolo cu doi miniştri, cu Sorin Cîmpeanu şi cu Bogdan Ivan, înseamnă că ai o dorinţă extraordinară, fără nicio limită, să obţii voturi pentru a învesti Guvernul. Deci a fost o greşeală fulminantă”, a afirmat liderul UDMR, la un post de radio.

Potrivit acestuia, episodul reprezintă mai mult decât o simplă eroare tactică și ridică probleme legate de limitele pe care partidele democratice ar trebui să și le impună în relația cu formațiunile radicale.

Kelemen Hunor și-a reluat ideea exprimată recent și în Parlament, atunci când a vorbit despre pericolul „banalizării răului”, concept inspirat din lucrările filosofei și politologei Hannah Arendt.

„Eu am vorbit de banalizarea răului şi de a accepta foarte uşor să introduci în viaţa contemporană acceptarea răului. De fiecare dată, răul este acceptat prima oară ca o bucăţică cu care poţi să trăieşti. Ai şi argumente raţionale: «putem accepta, putem ţine sub control». După care vine iarăşi un pas şi iarăşi un pas şi, la un moment dat, te trezeşti că asta face parte din viaţa ta cotidiană”, a explicat președintele UDMR.

În opinia sa, acceptarea invitației lansate de George Simion a reprezentat depășirea unei limite care nu mai fusese trecută în politica românească nici măcar în perioadele în care PRM avea o influență semnificativă.

„Când tu accepţi – şi aici a făcut greşeala fulminantă Adrian Veştea – să mergi la AUR şi să accepţi răul aproape de tine, înseamnă că ai trecut linia roşie, ai intrat într-o altă etapă. Nimeni nu a făcut asta atât de evident, nici măcar în perioada în care PRM era într-o formă bună”, a spus Hunor.

Liderul UDMR consideră că România traversează o perioadă de schimbări profunde, atât pe plan intern, cât și internațional, iar reperele politice care au funcționat în ultimele decenii nu mai oferă aceleași certitudini.

„Am intrat într-o nouă epocă. S-a terminat acea perioadă de 35-36 de ani de după Revoluţie, despre care ştim cum a fost sau putem explica, putem analiza, dar nu ştim ce ne aşteaptă”, a declarat acesta.

Întrebat când va deveni mai clară direcția în care se îndreaptă România, Kelemen Hunor a folosit o comparație sugestivă.

„Când intri într-o pădure, n-ai nici hartă, n-ai nimic, trebuie să traversezi pădurea, afli din mers. Şi noi vom afla din mers”, a afirmat liderul UDMR.

Hunor a legat incertitudinile politice interne de transformările geopolitice care au loc la nivel global, invocând războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și schimbările din relația dintre Europa și Statele Unite.

„În acest moment este o reaşezare a forţelor politice globale şi România, din acest punct de vedere, este o ţară mică, vulnerabilă, expusă, la periferie. Reaşezarea plăcilor tectonice va dura. Vedem ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în Ucraina, în relaţia transatlantică. Şi aici trebuie să ne pregătim, că americanii se vor dezangaja încet, încet sau chiar mai rapid decât ne aşteptăm noi”, a declarat președintele UDMR.

Acesta a adăugat că Europa și România trebuie să își definească mai clar rolul într-un context internațional aflat în plină transformare.

„Am intrat într-o pădure şi noi n-avem nici hartă, poate nu avem nici busolă şi trebuie să ieşim din pădure la un moment dat”, a punctat Hunor.

În final, liderul UDMR a apreciat că George Simion reușește să capitalizeze nemulțumirile unei părți importante a electoratului și să mențină AUR într-o poziție relevantă pe scena politică.

„George Simion are talentul de a aduna voturile oamenilor nemulţumiţi şi de a ţine AUR în poziţia în care a rămas, după o zi întreagă în care parcă îl aşteptau pe Godot şi, până la urmă, n-a venit”, a concluzionat Kelemen Hunor.