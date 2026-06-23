Jocul făcut, luni, de AUR și George Simion, subiect de analiză la podcastul Contrapunct, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Realizatorul Dan Andronic a discutat cu jurnalistul Mirel Curea și cu analistul Bogdan Jelea.

Premierul propus, Adrian Veștea, nu a trecut de votul din Parlament, esențial fiind boicotul celor de la AUR. Despre mișcarea făcută de formațiunea politică a vorbit Mirel Curea. „Eu cred că Simion, ieri, n-a urmărit decât să-și sublinieze importanța. Și a reușit să și-o sublinieze. Bă, am mulți parlamentari, sunt pe locul 2, trebuie să țineți cont și de mine.

Eu cred că asta a urmărit și asta și reușit. Asta e realitatea obiectivă de care vorbeam. Știți când se apropie un incendiu de tine într-o preerie care a luat foc, soluția este să combați focul cu foc. Să dai foc din partea ta ca să se ardă iarba uscată până la limita valului de foc care se apropie spre tine. Adică realitățile obiective nu le negi, le iei în calcul. Și de-aia cred că în următoarea variantă de guvern, probabil zic că nu-s Baba Vanga, dacă va fi însărcinat pardon de expresie, Sorin Grindeanu cu formarea guvernului, eu cred că va trebui să ofere niște portofolii celor de la AUR.”

Bogdan Jelea a vorbit despre USR, partid care deși a fost la putere nu a realizat mai nimic concret. În timp ce AUR rămâne o necunoscută în privința capacității de-a conduce.

„USR-ul a fost și este un partid populist. Care nu face decât să ne indice cine sunt dinamicii și când are ceva de făcut și este la putere, nu livrează aproape nimic. AUR-ul n-a avut când să fie la putere momentan, deci nu știm dacă va livra sau nu, dar avem îndoieli temeinice. N-am văzut cine știe ce idei spectaculoase și nici cine știe ce purtători de mesaj. Or, e normal cumva ca cele două categorii de populism să se evoce unul pe celălalt, să se războiască unii cu ceilalți”, a afirmat analistul.

„Pentru că în felul ăsta asigură o ruptură și mai mare în societate, din păcate pentru PSD, care e este pe nicăieri. Pe nicăieri nu doar din punct de vedere ideologic, ci din punct de vedere al acestei rupturi. Pentru că, așa cum spuneai foarte bine, încă în 1990 oamenii au vrut tabere. Și oamenii s-au poziționat, că suntem noi, nu știu, spirit latin, poate și originea asta balcanică, poate și otomanii și comunismul, mă rog, suntem destul de însuflețiți de toate ideile astea și de lupta asta. Ne place când câștigăm, ne bucurăm când adversarul a pierdut și așa mai departe. Din păcate, și asta e concluzia mea.

Niciuna dintre abordările astea nu are absolut nicio legătură cu România și cu interesul pe care fiecare cetățean ar trebui să-l aibă. De stabilitate economică, de refacerea echilibrelor bugetare, de poziționare externă, noi suntem efectiv pe nicăieri. Se discută lucruri pe tot felul de domenii, de formate în Europa. Nu avem relații consolidate, nu avem planificare cu nimeni. Fix cu nimeni. Nu zic că doamna Țoiu nu este o eminență. a diplomației spun doar că noi nu existăm în acest plan”, a mai precizat Jelea.