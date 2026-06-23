Ziua judecății în PNL: cine intră pe lista neagră

Valul de schimbări declanșat după Congresul Extraordinar al PNL ar putea continua marți cu excluderea a 18 membri ai partidului. Pe lista neagră s-ar afla toți parlamentarii și liderii locali care au sprijinit guvernul Veștea, decizie care a provocat tensiuni majore în interiorul formațiunii.

Decizia ar urma să fie luată în prima ședință a noii echipe de conducere a partidului, stabilită în urma congresului extraordinar desfășurat duminică.

Printre numele aflate pe lista excluderilor se regăsesc foști și actuali lideri influenți ai PNL, precum Cătălin Predoiu, Lucian Bode, Alina Gorghiu și Sorin Câmpeanu, arată G4Media.

Potrivit informațiilor vehiculate pe scena politică, parlamentarii vizați sunt:

Cătălin Predoiu

Monica Anisie

Sorin Câmpeanu

Nicoleta Pauliuc

Mihai Veștea

Andrei Baciu

Lucian Bode

Alina Gorghiu

Ion Iordache

Aneta Matei

Eduard Mititelu

Ciprian Pandea

Răzvan Prișcă

Sebastian Rusu

Ionuț Stroe

Pe lângă aceștia, conducerea liberală ar urma să aprobe excluderea lui Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și a lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Pe listă s-ar afla și europarlamentarul Rareș Bogdan.

Excluderile ar putea fi urmate de o amplă reorganizare internă. Surse politice susțin că liderii PNL vor discuta marți și despre numirea unor noi șefi de organizații județene.

Guvernul condus de Ilie Bolojan s-a reunit luni seară, de la ora 20:00, într-o ședință extraordinară convocată cu aproximativ o oră și jumătate înainte ca Parlamentul să înceapă procedura de învestire a Cabinetului Adrian Veștea.

Pe agenda Executivului s-au aflat mai multe proiecte și memorandumuri privind investițiile publice și absorbția fondurilor europene. Printre cele mai importante teme discutate s-au numărat exproprierile necesare pentru proiectele de infrastructură rutieră, actualizarea inventarului unor bunuri aflate în proprietatea statului, aprobarea bugetului Companiei Naționale de Investiții, alocarea unor sume din Fondul de rezervă pentru județul Prahova și modificări ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La finalul reuniunii, premierul Ilie Bolojan a anunțat aprobarea memorandumului elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, document care marchează încheierea celei de-a treia runde de negocieri cu Comisia Europeană privind revizuirea PNRR.