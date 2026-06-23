Politica

Lista neagră a „rebelilor” din PNL. Val de excluderi după ruptura provocată de susținerea lui Veștea

Comentează știrea
Lista neagră a „rebelilor” din PNL. Val de excluderi după ruptura provocată de susținerea lui VeșteaVeștea. Sursa foto: INQUAM
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Valul de schimbări declanșat după Congresul Extraordinar al PNL ar putea continua marți cu excluderea a 18 membri ai partidului. Pe lista neagră s-ar afla toți parlamentarii și liderii locali care au sprijinit guvernul Veștea, decizie care a provocat tensiuni majore în interiorul formațiunii.

Ziua judecății în PNL: cine intră pe lista neagră

Decizia ar urma să fie luată în prima ședință a noii echipe de conducere a partidului, stabilită în urma congresului extraordinar desfășurat duminică.

Printre numele aflate pe lista excluderilor se regăsesc foști și actuali lideri influenți ai PNL, precum Cătălin Predoiu, Lucian Bode, Alina Gorghiu și Sorin Câmpeanu, arată G4Media.

Potrivit informațiilor vehiculate pe scena politică, parlamentarii vizați sunt:

Reguli noi pentru vânzarea mașinilor second-hand. Ce verificări ar putea deveni obligatorii
Reguli noi pentru vânzarea mașinilor second-hand. Ce verificări ar putea deveni obligatorii
Abir-Qesheth, o tradiție evreiască veche de mii de ani, readusă la viață. Intră sau nu la arte marțiale?
Abir-Qesheth, o tradiție evreiască veche de mii de ani, readusă la viață. Intră sau nu la arte marțiale?
  • Cătălin Predoiu
  • Monica Anisie
  • Sorin Câmpeanu
  • Nicoleta Pauliuc
  • Mihai Veștea
  • Andrei Baciu
  • Lucian Bode
  • Alina Gorghiu
  • Ion Iordache
  • Aneta Matei
  • Eduard Mititelu
  • Ciprian Pandea
  • Răzvan Prișcă
  • Sebastian Rusu
  • Ionuț Stroe

Pe lângă aceștia, conducerea liberală ar urma să aprobe excluderea lui Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și a lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Pe listă s-ar afla și europarlamentarul Rareș Bogdan.

Excluderile ar putea fi urmate de o amplă reorganizare internă. Surse politice susțin că liderii PNL vor discuta marți și despre numirea unor noi șefi de organizații județene.

PNL

PNL. Sursa foto: Facebook

Bolojan, discuții cruciale înainte de votul negativ din Parlament

Guvernul condus de Ilie Bolojan s-a reunit luni seară, de la ora 20:00, într-o ședință extraordinară convocată cu aproximativ o oră și jumătate înainte ca Parlamentul să înceapă procedura de învestire a Cabinetului Adrian Veștea.

Pe agenda Executivului s-au aflat mai multe proiecte și memorandumuri privind investițiile publice și absorbția fondurilor europene. Printre cele mai importante teme discutate s-au numărat exproprierile necesare pentru proiectele de infrastructură rutieră, actualizarea inventarului unor bunuri aflate în proprietatea statului, aprobarea bugetului Companiei Naționale de Investiții, alocarea unor sume din Fondul de rezervă pentru județul Prahova și modificări ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La finalul reuniunii, premierul Ilie Bolojan a anunțat aprobarea memorandumului elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, document care marchează încheierea celei de-a treia runde de negocieri cu Comisia Europeană privind revizuirea PNRR.

Stiri calde

10:34 - Vin banii de la UE pentru agricultorii români. Criteriile după care se dau ajutoarele

10:25 - Anatomia unui eșec diplomatic: Germania a ratat alegerea în Consiliul de Securitate al ONU (Prima parte)

10:17 - O nouă direcție pe scena politică. Alex Coita: Mai devreme sau mai târziu, PSD va coopta AUR la guvernare

10:06 - Nicușor Dan a convocat consultări urgente la Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Programul complet al discuți...

10:01 - Incident la metrou marți dimineață. Călătorii, debarcați de urgență în stație

09:53 - Atac cu cuțitul în Capitală: Un bărbat a agresat polițiștii chemați de tatăl său și a fost oprit cu focuri de armă în...

HAI România!

Justiţia, o slugă de dânşii subjugată

Justiţia, o slugă de dânşii subjugată

Unde sunt reclamele de altădată?

Unde sunt reclamele de altădată?

Congrese, învestiri și alte nenorociri

Congrese, învestiri și alte nenorociri

Proiecte speciale