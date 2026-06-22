Politica

A expirat ultimatumul conducerii PNL. Ce proceduri urmează pentru excluderea celor cinci liberali

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A expirat ultimatumul conducerii PNL. Ce proceduri urmează pentru excluderea celor cinci liberaliPNL. Sursa foto: pnl.ro
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Din cuprinsul articolului

Ultimatumul aprobat de conducerea PNL prin care se solicita demisia a cinci lideri marcanți - Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alina Gorghiu - a expirat luni, 22 iunie, la ora 12:00. În condițiile în care aceștia nu au demisionat, structurile naționale ale partidului urmează să declanșeze procedurile statutare pentru excluderea lor din rândul liberalilor.

Decizia de excludere a fost luată la Congresul Extraordinar al PNL desfășurat duminică. Delegații au adoptat atunci două rezoluții strategice. Prima rezoluție stabilește clar că participarea oricărui membru PNL la construcția unui nou Guvern alături de PSD atrage automat excluderea din partid. Cea de-a doua rezoluție a vizat în mod direct solicitarea oficială de demisie adresată celor cinci politicieni liberali.

Motivele invocate în rezoluția Congresului Extraordinar al PNL pentru sancționarea celor cinci lideri

Conform textului oficial aprobat în cadrul Congresului Extraordinar, conducerea PNL susține că Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma şi Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligaţia de a apăra opţiunile politice şi deciziile oficiale adoptate de partid. Documentul precizează că aceștia au participat la acţiuni şi demersuri contrare intereselor liberale.

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În plus, rezoluția reţine în mod expres responsabilitatea politică a fostului secretar general Lucian Bode pentru situaţia financiară dificilă în care se află Partidul Naţional Liberal la finalul mandatului său administrativ.

Prin mandatul aprobat duminică, Biroul Permanent Naţional şi Consiliul Naţional au primit autoritatea legală de a aplica măsurile statutare necesare și de a declanșa procedurile de excludere, după ce termenul limită de luni de la ora 12:00 a expirat.

Reacția lui Lucian Bode și a Alinei Gorghiu după decizia de excludere din PNL

Fostul secretar general Lucian Bode a anunţat oficial că nu are niciun motiv pentru a-şi prezenta demisia din partid. Acesta a argumentat că o formaţiune politică ce alege să îşi excludă vocile critice nu se reformează intern, ci îşi pregăteşte eşecul în surdină.

La rândul său, Alina Gorghiu, nominalizată pentru funcţia de vicepremier în noul Guvern condus de Adrian Veştea, a catalogat deciziile drept abuzive și a anunțat că acestea vor fi contestate prin căile statutare.

Gorghiu a a mai spus că amenințările cu excluderea nu rezolvă problemele actuale ale PNL sau ale țării și a avertizat că aceste hotărâri administrative adâncesc o ruptură internă majoră în cadrul formațiunii politice, situație pe care o refuză.

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