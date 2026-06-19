Premierul desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat vineri că, prin modificarea Statutului formațiunii, se dorește „o concentrare de putere” pentru Ilie Bolojan și o excludere a sa din partid. Veștea a mai spus că Bolojan își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva președintelui României, Nicușor Dan.

Declarația vine în contextul în care Consiliul Național Extraordinar al PNL a aprobat organizarea unui Congres Extraordinar pentru duminică, 21 iunie 2026, la Romexpo, deși inițial fusese luată în calcul data de 28 iunie.

Adrian Veștea a precizat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că devansarea evenimentului limitează timpul necesar pentru o dezbatere internă reală în cadrul formațiunii politice.

„În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei şi de soluţii, în cadrul unui Congres la sfârşitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte şi fără timpul necesar unei dezbateri reale”, a transmis Veștea.

Premierul desemnat a identificat două obiective ale acestui demers, pe care îl consideră contrar principiilor liberale:

Concentrarea puterii: Veștea susține că responsabilitatea ar trebui împărțită în interiorul conducerii, menționând că o astfel de centralizare nu a mai existat în istoria partidului.

Blocarea noului Executiv: Oficialul a afirmat că se încearcă blocarea învestirii Guvernului pe care președintele Nicușor Dan l-a însărcinat să-l formeze, avertizând asupra riscurilor de instabilitate politică în raport cu agențiile de rating și proiectele europene (PNRR, SAFE și OCDE).

Adrian Veștea a arătat că proiectul de modificare a Statutului a fost conceput în mod specific pentru două persoane, vizând protejarea unei tabere și sancționarea celeilalte.

„O concentrare de putere pentru domnul Bolojan şi, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluţie pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români. Cred că preşedintele Ilie Bolojan îşi imaginează că un PNL reaşezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva preşedintelui României”, a mai declarat prim-vicepreședintele PNL.

În ciuda acestor obiecții, Consiliul Național Extraordinar a aprobat vineri modificarea Statutului PNL cu 551 de voturi „pentru”, 128 „împotrivă” și 3 abțineri.

-Desființarea Biroului Executiv (BEx) și integrarea atribuțiilor acestuia în Biroul Permanent Național (BPN);

-Reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul singur;

-Revenirea la alegerea conducerii partidului pe bază de moțiuni;

Înființarea Comisiei Naționale pentru Litigii, care va judeca litigiile generate de sancționarea membrilor.

Termenul-limită pentru depunerea moțiunilor la Congresul de duminică este sâmbătă, la ora 17:00. Ilie Bolojan a anunțat că își va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea PNL, în timp ce Adrian Veștea își menține intenția de a-l contracandida pentru funcția de președinte al liberalilor.