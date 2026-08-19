Procesul lui Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de promovarea în public a unor idei fasciste și legionare a fost amânat miercuri, 19 august, la Judecătoria Sectorului 1, după ce magistratul desemnat inițial în cauză s-a transferat la Tribunalul București, iar un înlocuitor nu a fost numit.

Ședința era programată pentru ora 9:00, însă instanța nu a putut începe judecata în lipsa unui judecător desemnat pentru dosar. Potrivit informațiilor, avocatul lui Călin Georgescu a solicitat amânarea, motivând că nu se află în țară.

Principalul motiv al amânării este situația completului de judecată. Magistratul care fusese desemnat inițial pentru dosar s-a transferat la Tribunalul București, iar până la termenul de miercuri nu fusese desemnat un alt judecător.

În aceste condiții, judecata pe fond nu a putut continua. Instanța trebuie mai întâi să stabilească magistratul care va soluționa cauza.

Judecătoria Sectorului 1 se află în perioada vacanței judecătorești, însă activitatea instanței continuă potrivit programului stabilit pentru lunile iulie și august.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General la 2 iulie 2025. Procurorii îl acuză de promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Potrivit acuzațiilor, fapta privind promovarea ideologiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe ar fi fost comisă în formă continuată, fiind indicate cinci acte materiale.

Este important de precizat că acuzațiile formulate de procurori reprezintă susținerile din rechizitoriu și urmează să fie analizate de instanță în cadrul procesului.

Judecarea cauzei a devenit posibilă după finalizarea procedurii de cameră preliminară. În februarie 2026, Tribunalul București a respins contestația formulată de Călin Georgescu și a menținut soluția care permitea începerea judecății pe fond.

Camera preliminară verifică, în principal, legalitatea sesizării instanței și a administrării probelor, fără a reprezenta etapa în care instanța stabilește vinovăția sau nevinovăția inculpatului.

Prin urmare, amânarea de miercuri nu reprezintă o soluție asupra acuzațiilor. Procesul trebuie să continue după desemnarea unui judecător.

Într-o decizie din 3 aprilie 2026, Tribunalul București a dispus revocarea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu. Măsura era aplicată în dosarul privind acuzațiile de propagandă legionară și negarea Holocaustului.

Odată cu revocarea controlului judiciar au fost eliminate și restricțiile asociate acestuia, inclusiv interdicția de a părăsi România.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat și într-un alt dosar penal, în care sunt implicați Horațiu Potra și alte persoane. În această cauză sunt investigate acuzații referitoare la acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii din Prahova au oprit mai multe autoturisme în care se aflau Horațiu Potra și persoane din anturajul acestuia. Anchetatorii au anunțat atunci că au găsit arme, materiale pirotehnice, bani, echipamente electronice și o dronă.

Dosarul a fost ulterior extins, iar ancheta a ajuns să vizeze și alte persoane și fapte.

În august 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut soluția Curții de Apel București prin care a fost constatată legalitatea rechizitoriului în această cauză, ceea ce permite trecerea dosarului în etapa judecății pe fond.

Procesul de la Judecătoria Sectorului 1 nu a fost soluționat pe fond. Următorul pas este desemnarea unui judecător care să preia cauza, după transferul magistratului stabilit inițial.

Ulterior, instanța va putea începe efectiv administrarea probelor și analizarea acuzațiilor formulate împotriva lui Călin Georgescu.