Un obicei aparent inofensiv, întâlnit frecvent inclusiv la șoferii cu zeci de ani de experiență, poate scurta semnificativ durata de viață a mașinii.

Este vorba despre accelerarea puternică imediat după pornirea motorului rece, un gest pe care mulți îl fac din rutină, fără să realizeze consecințele pe termen lung.

Mecanicii auto atrag atenția că momentul pornirii este cel mai solicitat pentru motor. Când propulsorul este rece, uleiul nu a ajuns încă la temperatura optimă de funcționare și nu unge corespunzător toate piesele mobile.

Dacă în aceste condiții șoferul apasă puternic pedala de accelerație, frecarea internă crește considerabil. Rezultatul este o uzură accelerată a segmenților, cilindrilor, lagărelor și a altor componente esențiale.

Pe termen lung, acest obicei poate duce la consum crescut de ulei, scăderea compresiei și, în cazuri mai grave, la reparații costisitoare ale motorului.

Specialiștii recomandă ca, după pornire, motorul să fie lăsat câteva zeci de secunde la ralanti, iar demarajul să se facă lin, fără turații ridicate, până când indicatorul de temperatură ajunge în zona normală de funcționare.

Nu este singurul gest dăunător întâlnit des la volan. Un alt obicei frecvent este ținerea piciorului pe pedala de ambreiaj în timpul mersului, chiar și cu o apăsare ușoară.

Acest lucru menține rulmentul de presiune în contact permanent și uzează prematur discul de ambreiaj. De asemenea, mulți șoferi rasucesc volanul la maximum și îl mențin în acea poziție când parchează, solicitând excesiv pompa de servodirecție, burdufurile și arborii de transmisie.

Un alt gest greșit este pornirea motorului cu aerul condiționat deja activat. Climatizarea solicită suplimentar motorul exact în momentul în care acesta are cea mai mare nevoie de stabilitate.

Mecanicii subliniază că aceste obiceiuri par banale și sunt atât de înrădăcinate încât mulți șoferi le practică de ani de zile fără să le asocieze cu defecțiunile apărute ulterior. Corectarea lor nu necesită eforturi mari, ci doar puțină atenție în primele minute după pornire și o schimbare a unor gesturi automate.

Adoptarea unui stil mai blând la rece, evitarea apăsării inutile a ambreiajului și parcarea fără menținerea volanului la extrem pot prelungi semnificativ durata de viață a componentelor și pot reduce riscul unor intervenții scumpe în service.