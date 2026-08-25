Un malware (virus informatic) identificat de Kaspersky a ajuns pe sistemele multimedia ale unor automobile prin actualizări software compromise, integrate în firmware-ul anumitor unități centrale produse de DoFun, potrivit publicației sârbe Blic.

Cercetătorii au informat producătorul despre vulnerabilitate, iar problema a fost ulterior remediată. Potrivit analizei Kaspersky, atacul a pornit de la o aplicație de sistem legitimă, denumită TWCore. Programul era utilizat inițial pentru colectarea unor date de analiză și funcționa în cadrul software-ului instalat pe unitățile centrale.

Atacatorii au exploatat însă acest mecanism pentru a introduce cod malițios în sistem. Pentru infectare a fost utilizat un program denumit JarService, iar instalarea malware-ului s-a desfășurat în mai multe etape, astfel încât activitatea să fie cât mai greu de observat.

Odată instalat, programul malițios funcționa în fundal și nu afișa o interfață care să indice prezența sa. Utilizatorii puteau, astfel, să nu își dea seama că sistemul multimedia al mașinii fusese compromis.

Investigația Kaspersky a identificat nouă comenzi distincte pe care atacatorii le puteau utiliza după compromiterea dispozitivului. Printre acestea se numărau funcții pentru afișarea de reclame nedorite și pentru descărcarea unor module suplimentare cu potențial malițios.

Malware-ul putea, de asemenea, să colecteze informații despre dispozitivul infectat. Printre datele accesibile se aflau modelul unității, rezoluția ecranului și adresa MAC.

Deși scopul principal al campaniei pare să fi fost legat de activități de fraudă publicitară, modul în care malware-ul a fost introdus în sistem ridică probleme mai ample pentru securitatea automobilelor conectate.

Cercetătorii consideră cazul deosebit de important deoarece atacul a fost conceput special pentru unitățile centrale auto bazate pe Android. Spre deosebire de amenințările informatice obișnuite care vizează telefoane, televizoare inteligente sau alte dispozitive, acest malware a fost adaptat unei platforme integrate direct în automobile.

„Actorii rău intenționați cuceresc în mod activ noi platforme. Acest malware reprezintă prima aplicație rău intenționată care vizează în mod specific unitățile de bord din mașini”, a declarat Rade Furtula, manager de presales pentru Europa de Est.

Expertul a considerat descoperirea un semnal de alarmă pentru industria auto, în condițiile în care automobilele moderne depind tot mai mult de software, conectivitate și sisteme bazate pe platforme utilizate anterior în principal pe dispozitive mobile.

Cazul arată și că mecanismele legitime de actualizare software pot deveni o verigă importantă într-un lanț de atac, dacă infrastructura sau pachetele de firmware sunt compromise. Pentru producătorii auto și furnizorii de sisteme multimedia, securizarea procesului de dezvoltare și actualizare devine, astfel, o componentă esențială a protecției automobilelor conectate.