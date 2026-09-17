Talonul de pensie ar putea căpăta o nouă funcție

Talonul de pensie ar urma să fie folosit pentru verificarea electronică a facilităților de transport acordate pensionarilor, potrivit unui proiect legislativ adoptat de Senat. Documentul va trebui să conțină un cod QR sau un cod de bare, astfel încât dreptul beneficiarului să poată fi validat direct de operatorii de transport.

Proiectul prevede ca talonul de pensie emis în sistemul public să devină documentul prin care pensionarii își pot dovedi dreptul la facilitățile de transport, fără să mai fie necesare alte documente suplimentare.

Pentru verificarea electronică, pe talonul de pensie ar urma să apară un element de identificare automată, fie sub forma unui cod QR, fie a unui cod de bare. Sistemul trebuie să permită validarea dreptului de către operatorii de transport, identificarea beneficiarului și utilizarea informațiilor în relație cu sistemele informatice ale instituțiilor publice.

Soluția tehnică prevăzută de proiect ar urma să fie aplicată tuturor tipurilor de documente justificative aferente categoriilor de pensionari care beneficiază de aceste facilități.

Scopul este introducerea unui sistem unitar prin care drepturile să poată fi verificate electronic la nivel național.

„Prin instituirea acestui mecanism, facilitățile de transport se acordă în mod direct și exclusiv în baza talonului de pensie prevăzut cu element de identificare automată, eliminându-se necesitatea altor documente suplimentare pentru dovedirea dreptului. Măsura are ca efect simplificarea accesului la facilități pentru beneficiari, prin utilizarea unui document deja existent, fără a impune formalități suplimentare.

Categoriile vulnerabile vizate respectiv pensionari, veterani de război, invalizi și văduve de război, vor beneficia de un acces mai facil și mai demn la drepturile recunoscute prin lege”, susțin inițiatorii.

Potrivit inițiatorilor, folosirea unui cod QR sau a unui cod de bare ar permite verificarea mai rapidă a persoanelor care beneficiază de facilitățile de transport.

Mecanismul ar urma să contribuie și la reducerea fraudelor și a situațiilor în care aceste drepturi sunt utilizate necorespunzător.

Operatorii de transport ar avea, la rândul lor, la dispoziție un sistem standardizat prin care să verifice statutul beneficiarului. Potrivit proiectului, această modalitate de validare ar putea contribui și la reducerea litigiilor legate de contestarea calității de beneficiar, precum și la o mai mare predictibilitate în procesul de decontare.

Facilitățile de transport acordate categoriilor vizate ar urma să fie acordate în baza documentului de informare privind sumele plătite, prevăzut de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și emis de casa teritorială de pensii competentă.

În cazul pensiilor militare de stat, dreptul ar urma să fie dovedit prin talonul de plată emis de instituția plătitoare, potrivit Legii nr. 223/2015.

Documentele trebuie să conțină elementul de identificare automată, respectiv codul QR sau codul de bare, prin care operatorii de transport să poată verifica electronic dreptul la facilități.

În forma prevăzută de proiect, documentul de pensie, în integralitatea sa, va constitui mijlocul prin care beneficiarul își dovedește dreptul la facilitățile de transport.

Proiectul legislativ a fost adoptat de Senat, însă procedura nu este încheiată. Pentru ca prevederile să intre în vigoare, inițiativa trebuie să fie adoptată și de Camera Deputaților și ulterior promulgată de președintele României.