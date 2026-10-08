Cartofii țărănești cu ceapă sunt una dintre cele mai simple și cunoscute mâncăruri de casă. Dar un ingredient neașteptat îi poate transforma complet: prunele afumate. Dulci, ușor acrișoare și cu aromă de fum, acestea se potrivesc surprinzător de bine cu cartofii rumeniți și ceapa călită.

În bucătăria de odinioară, mâncarea bună nu însemna neapărat multe ingrediente. Se gătea din ceea ce exista în cămară, iar fructele uscate erau păstrate pentru lunile reci. Prunele afumate, în special, erau prețuite pentru aroma lor intensă și puteau fi folosite atât în preparate dulci, cât și în mâncăruri sărate.

De aici pornește și ideea acestei rețete: un preparat familiar, cartofii țărănești, în care prunele afumate aduc exact acel element neașteptat.

Nu este nevoie de ingrediente sofisticate. Cartofi, ceapă, câteva prune afumate și puține condimente sunt suficiente pentru o mâncare consistentă, potrivită pentru o zi rece de toamnă.

-1 kg de cartofi -2 cepe mari -8-10 prune afumate, fără sâmburi -3 linguri de ulei sau untură -1 linguriță de boia dulce -1/2 linguriță de cimbru uscat -1 cățel de usturoi -sare -piper proaspăt măcinat -pătrunjel verde, pentru servire -opțional, câteva semințe de dovleac prăjite

Cartofii se spală bine, se curăță și se taie în bucăți potrivite. Se pun la fiert în apă cu sare și se lasă doar până când încep să se înmoaie. Nu trebuie fierți complet, pentru că vor fi rumeniți ulterior în tigaie.

Între timp, ceapa se taie solzișori și se pune într-o tigaie încăpătoare, în ulei sau untură. Se gătește la foc mic până când devine moale și ușor aurie. Aici este important să nu grăbești procesul: ceapa bine făcută este una dintre aromele principale ale preparatului.

Când cartofii sunt aproape fierți, se scurg și se adaugă peste ceapă. Se presară boiaua, cimbrul, sare și piper, apoi se amestecă ușor, pentru ca bucățile de cartof să nu se sfărâme.

Prunele afumate se taie în jumătăți sau sferturi și se adaugă spre final. Nu trebuie lăsate prea mult pe foc. Câteva minute sunt suficiente pentru ca aroma lor să se combine cu cea a cartofilor și a cepei.

La final, se adaugă usturoiul zdrobit și se mai lasă totul pe foc aproximativ un minut.

Cantitatea de prune este importantă. Ele trebuie să fie o surpriză în farfurie, nu ingredientul principal.

Cartoful rămâne baza preparatului, ceapa aduce dulceață și aromă, iar pruna afumată apare din loc în loc cu gustul ei dulce-acrișor și ușor afumat. Tocmai acest contrast face rețeta interesantă.

Pentru un plus de textură, cartofii pot fi lăsați câteva minute în tigaie fără să fie amestecați prea des. Astfel, se formează o crustă rumenită la exterior, în timp ce interiorul rămâne moale.

Preparatul merge foarte bine simplu, cu murături, dar poate fi servit și lângă carne afumată sau un cârnat rumenit.

O idee bună pentru o versiune și mai de toamnă este să presari deasupra semințe de dovleac prăjite. Aduc un element crocant și completează aromele de fum și pământ ale preparatului.

Pentru cei care preferă gusturile mai intense, câteva picături de oțet de mere la final pot echilibra foarte bine dulceața prunelor și grăsimea cartofilor.