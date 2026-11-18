Credincioșii nu vor putea participa la slujbe în interiorul Catedralei Naționale din București pe 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei. Patriarhia Română a anunțat că lucrările aflate în desfășurare împiedică deschiderea lăcașului de cult, iar sărbătoarea va fi celebrată la Paraclisul „Învierea Domnului”, situat în apropiere.

Catedrala Națională din București va rămâne închisă pentru credincioși și pe 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Potrivit Patriarhiei Române, lucrările din interiorul lăcașului de cult nu permit organizarea slujbelor cu participarea publicului.

Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, reprezintă cel de-al doilea hram al Catedralei Naționale. În acest an, slujbele dedicate zilei de 30 noiembrie vor avea loc la Paraclisul „Învierea Domnului” al Catedralei Mântuirii Neamului, aflat în vecinătatea acesteia.

Patriarhia Română a anunțat că, în prezent, accesul vizitatorilor este permis numai în exteriorul Catedralei Naționale, în spațiul esplanadei. Intrarea în clădire rămâne restricționată pe durata lucrărilor.

Reprezentanții Patriarhiei estimează că lucrările din interiorul Catedralei Naționale ar putea fi finalizate în anul 2027. Până atunci, accesul credincioșilor și al pelerinilor în interior rămâne restricționat.

”Patriarhia Română mulţumeşte credincioşilor pentru înţelegere şi îi îndeamnă să întâmpine această sărbătoare cu bucurie sufletească, în comuniune şi rugăciune, sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

După terminarea lucrărilor din interiorul Catedralei Naţionale, sperăm în anul 2027, acest sfânt lăcaş va fi deschis credincioşilor şi pelerinilor, pentru a participa la sfintele slujbe şi a vizita acest edificiu reprezentativ al credinţei ortodoxe şi simbol al unităţii şi demnităţii spirituale a poporului român”, precizează sursa citată.

Situația este diferită față de anul trecut, când în interiorul Catedralei Naționale au fost oficiate slujbe cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, din 30 noiembrie, și a Zilei Naționale a României, din 1 decembrie.

În 2026, lucrările aflate în desfășurare nu permit desfășurarea slujbelor în interiorul Catedralei, astfel că sărbătoarea hramului va avea loc la paraclisul din apropiere.