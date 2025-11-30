Sfântul Andrei. Cele mai cunoscute obiceiuri, tradiții și superstiții

În fiecare an, la final de noiembrie, românii întâmpină una dintre cele mai încărcate sărbători din tradiția populară: ziua Sfântului Andrei, considerat ocrotitorul țării și unul dintre cei mai respectați apostoli. Noaptea de 29 spre 30 noiembrie este privită, de secole, ca un hotar între vechi și nou, între lumină și întuneric, între rânduială și forțe nevăzute.

În credințele populare, este momentul în care animalele capătă puterea de a vorbi, lupii pornesc la drum, iar spiritele rătăcitoare își fac simțită prezența. Tot acum se leagă cele mai cunoscute obiceiuri, superstiții și ritualuri de aflare a norocului, a ursitului și a bunăstării pentru anul care urmează.

Sfântul Apostol Andrei este venerat drept ocrotitor al românilor și unul dintre primii ucenici ai lui Iisus Hristos. El și fratele său, Sfântul Apostol Petru, erau fiii lui Iona, un pescar sărac din Galileea, și au crescut trăind din aceeași ocupație.

Viața lor s-a schimbat însă atunci când l-au ascultat pe Sfântul Ioan Botezătorul predicând la Iordan și anunțând venirea lui Mesia. Andrei a fost martor la botezul lui Iisus, moment în care Ioan Botezătorul a rostit celebra frază: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”.

Chemarea lui la apostolie este descrisă limpede de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, care povestește cum Iisus i-a chemat pe cei doi frați, Petru și Andrei, să Îl urmeze, promițându-le că îi va face „pescari de oameni”. Din acest motiv, Andrei este cunoscut în tradiția creștină drept „cel dintâi chemat”.

El L-a urmat pe Iisus prin Țara Sfântă, a fost martor al minunilor făcute de Mântuitorul și a păstrat învățăturile Sale până la sfârșit. A asistat la chinurile suferite de Hristos, la Răstignire, la Înviere și la arătările Domnului după înviere, primind alături de ceilalți apostoli porunca de a predica Evanghelia în lume.

Sărbătoarea Sfântului Andrei este una dintre cele mai bogate în tradiții și superstiții populare, multe dintre ele având rădăcini precreștine, moștenite încă de la daci.

În credința populară, ziua de 30 noiembrie este cunoscută și ca „Ziua lupului” sau „Gadinetul șchiop”, o denumire care reflectă legătura simbolică dintre strămoșii geto-daci și animalul totemic al acestora, lupul. Se spune că în această zi lupii devin mai ageri, își pot îndoi gâtul rigid și nu mai scapă nicio pradă, motiv pentru care oamenii evitau cu strictețe să lucreze în gospodărie.

Pentru a ține pericolele la distanță, gospodarii nu măturau casa, nu aruncau gunoiul, nu curățau grajdurile și nu dădeau nimic cu împrumut. Credința era că orice activitate poate atrage apropierea lupilor asupra vitelor și chiar asupra oamenilor care pornesc la drum în această zi.

Se mai spunea că, în noaptea Sfântului Andrei, animalele vorbesc între ele, însă cine le ascultă moare. Tot atunci, la miezul nopții, cerurile se deschid pentru o clipă.

În Bucovina și în alte regiuni, noaptea de 29 spre 30 noiembrie este cunoscută ca „Noaptea Strigoilor”, o perioadă de haos simbolic în care spiritele morților ies din morminte și strigoii se arată pentru a tulbura lumea celor vii. Se crede că aceștia pot fura „mana vacilor”, „mințile oamenilor” sau „rodul livezilor”, iar prezența Moșilor Andrei și Nicolae marchează trecerea în anotimpul rece și îmbătrânirea timpului.

Pentru a se proteja, oamenii nu lăsau în curte mături, coase sau unelte, despre care se credea că strigoii le folosesc în lupte simbolice la hotare. Sunetele scoase de spirite în acea noapte erau descrise ca fiind înfricoșătoare, iar liniștea nu revenea decât odată cu cântatul cocoșilor. În unele zone, se spunea că strigoii dansează pe marginea drumurilor până în zorii zilei.

Una dintre tradițiile cel mai des întâlnite în noaptea Sfântului Andrei este cea legată de aflarea ursitului. Fetele necăsătorite apelau la diverse practici pentru a afla cu cine se vor mărita. Cea mai cunoscută este „turta lui Andrei”, un amestec simplu de făină, apă și sare, pe care fetele o mănâncă înainte de culcare. Dacă în vis apare un tânăr care le oferă apă, credința spune că acela este viitorul soț.

O altă practică răspândită este „metoda oglinzilor”. Fata trebuie să stea între patru oglinzi paralele, cu lumânări în mâini, având părul despletit. Prin rugăciunea adresată Sfântului Andrei, ea cere să vadă chipul viitorului soț, care se spune că poate apărea în oglinda din spate sub forma unor secvențe din viitor.

O variantă la fel de răspândită este superstiția paharului cu apă pus în cenușă. În apă se lasă o verighetă sfințită, iar fata privește prin lumina lumânărilor pentru a vedea chipul celui sortit. Există și ritualul coborârii unei lumânări aprinse în fântână, pentru ca imaginea bărbatului predestinat să se reflecte pe suprafața apei. În multe regiuni, fetele își pun sub pernă un fir de busuioc sfințit, în speranța că ursitul le va apărea în vis.

Una dintre cele mai importante tradiții legate de Sfântul Andrei, sărbătorită pe 30 noiembrie, potrivit calendarului ortodox, este pusul grâului la încolțit, un gest încărcat de simbolism, asociat cu belșugul, sănătatea și norocul. De regulă, grâul se pune la încolțit în seara de 29 noiembrie, deși unele persoane aleg dimineața zilei de 30 sau chiar seara sărbătorii.

Metodele diferă de la o familie la alta. Unii folosesc vata așezată într-un recipient umezit, peste care se presară boabele de grâu. Alții preferă pământul, pus într-un vas peste care se așază stratul de boabe, udat apoi cu grijă. Există și o metodă mai recentă — încolțirea în burete — în care boabele sunt introduse în tăieturile unui burete îmbibat cu apă, păstrat apoi într-o caserolă.

Indiferent de variantă, vasul trebuie așezat într-un loc luminos, de obicei pe pervaz, iar grâul nu trebuie mutat după ce germinează, ca să nu se rupă firele. Semnificația este profundă: la trecerea dintre ani, fiecare om își verifică grâul pentru a afla cum îi va merge în anul ce vine. Dacă firul este înalt și viguros, se crede că persoana va avea noroc și prosperitate.

În cazul fetelor, tradiția spune că pentru a visa ursitul trebuie puse exact 41 de boabe. În unele zone, fetele pieptănă firicelele crescute, în credința că astfel părul lor va fi frumos și sănătos.