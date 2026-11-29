Sfântul Andrei este sărbătorit luni, 30 noiembrie 2026, atât de credincioșii ortodocși, cât și de cei romano-catolici. Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a publicat statistica privind numărul românilor care poartă prenumele apostolului sau derivate ale acestuia. Numărul sărbătoriților a crescut față de anul trecut.

Un număr de 997.391 de cetățeni români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei, potrivit datelor aferente anului 2026. Dintre aceștia, 567.375 sunt bărbați, iar 430.016 sunt femei.

Andrei rămâne cel mai răspândit prenume masculin dintre cele asociate sărbătorii din 30 noiembrie. Potrivit statisticilor oficiale, 524.611 români poartă acest nume. Urmează variantele Andréas, Andreas și Andreaș, cu 12.435 de persoane, precum și András, Andras și Andraș, cu 10.817 persoane.

În România mai sunt înregistrați 3.338 de bărbați cu prenumele Andi, 2.982 cu numele Endre și 1.000 cu prenumele Andreeas. Printre variantele mai puțin întâlnite se numără Andrew, Andrey, Andreiu, Andru și Andu.

În rândul femeilor, cel mai popular prenume asociat sărbătorii de Sfântul Andrei este Andreea, purtat de 351.528 de persoane. Alte 32.386 de românce se numesc Andra, 25.031 poartă prenumele Andréa sau Andrea, iar 21.855 se numesc Andrada.

De asemenea, 7.936 de femei poartă prenumele Andreia, 920 se numesc Andriana, iar 442 poartă numele Deea.

Numărul cetățenilor români care poartă prenume asociate Sfântului Andrei a crescut în ultimii ani, potrivit datelor centralizate de autorități.

În 2024, în evidențele oficiale figurau 971.299 de persoane care își sărbătoreau onomastica pe 30 noiembrie. Un an mai târziu, numărul acestora a ajuns la 986.365.

În 2026, numărul sărbătoriților a crescut cu peste 11.000 de persoane comparativ cu anul precedent. Datele pentru acest an au fost publicate pe 27 noiembrie de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Prenumele Andrei și Andreea au origine greacă și sunt asociate cu ideea de curaj, putere și tărie de caracter. De-a lungul timpului, acestea au devenit unele dintre cele mai întâlnite prenume din România.

Sfântul Andrei, cunoscut în tradiția creștină drept „Cel Întâi Chemat”, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos și fratele Sfântului Apostol Petru.

Potrivit tradiției creștine, acesta ar fi propovăduit Evanghelia inclusiv pe teritoriul actual al Dobrogei. În 1997, Biserica Ortodoxă Română l-a proclamat Ocrotitorul României.

Ziua de 30 noiembrie figurează în Codul muncii printre sărbătorile legale în care nu se lucrează.

În 2026, Sfântul Andrei este sărbătorit într-o zi de luni, urmată de o altă zi liberă legală, 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

Astfel, angajații care beneficiază de un program obișnuit de lucru, de luni până vineri, au parte de o minivacanță de patru zile, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie.