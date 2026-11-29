GTA VI a înregistrat vânzări impresionante în magazinele fizice, în ciuda deciziei Rockstar Games de a distribui jocul exclusiv în format digital. În Franța, peste un milion de exemplare au fost vândute în ambalaje care conțin doar un cod de descărcare. Diferențele de preț dintre comercianți și platformele digitale se numără printre motivele care au determinat cumpărătorii să aleagă această variantă.

Cel mai recent titlu din seria Grand Theft Auto a înregistrat rezultate comerciale importante în magazinele tradiționale, deși producătorul Rockstar Games a renunțat la distribuirea jocului pe discuri.

Retailerii au păstrat ambalajele clasice ale jocurilor video, însă acestea conțin doar un document pe care este înscris codul necesar descărcării jocului. Potrivit publicației franceze Le Figaro, aproape 400.000 de exemplare în acest format au fost comercializate de lanțul de supermarketuri E.Leclerc în mai puțin de șapte zile.

La nivelul Franței, numărul exemplarelor GTA VI vândute în magazine, în cutii fără discuri, a depășit pragul de un milion.

Prețurile practicate de comercianți reprezintă unul dintre principalele motive pentru care cumpărătorii preferă să achiziționeze jocul din magazine, în loc să îl comande direct de pe platformele digitale.

În perioada în care au fost disponibile precomenzile, retailerul E.Leclerc a comercializat GTA VI la prețul de 60 de euro. Pe PlayStation Store, același joc costa 79,90 de euro.

Concurența dintre distribuitori le permite astfel pasionaților de jocuri video să economisească aproape 20 de euro, chiar dacă produsul achiziționat nu include un disc.

Rezultate importante au fost înregistrate și pe piața din Marea Britanie. Potrivit companiei de cercetare NielsenIQ, doar 16 jocuri video lansate începând din 1995 au înregistrat vânzări mai mari în magazinele fizice în prima săptămână de comercializare.

În Spania, aproximativ 30% dintre exemplarele GTA VI cumpărate în prima săptămână de la lansare au fost comercializate în ambalaje care conțin exclusiv coduri de descărcare.

Distribuirea exclusiv digitală a jocurilor video face parte dintr-o tendință tot mai răspândită în această industrie.

Sony, compania japoneză care produce consolele PlayStation, a anunțat în vara anului 2026 că intenționează să renunțe la suporturile fizice începând din 2028.

Schimbarea strategiei de distribuție a atras însă critici din partea comunităților de jucători și a organizațiilor pentru protecția consumatorilor. Una dintre principalele probleme invocate este că persoanele care achiziționează jocuri în format digital nu intră în posesia unui exemplar fizic, ci obțin o licență care le permite utilizarea produsului.

În cazul în care producătorii decid să închidă serverele necesare funcționării sau accesării jocurilor, cumpărătorii riscă să nu mai poată utiliza anumite titluri. Astfel, persoanele care au achiziționat GTA VI nu au garanția că vor mai avea acces la joc peste 15 ani, spre deosebire de situația unor titluri mai vechi, distribuite pe suport fizic.